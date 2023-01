Cámara de Mar del Plata ratifica fallo que permite la exploración petrolera en el Mar Argentino

Por ANRed.- En plena feria judicial, la Cámara Federal de Mar del Plata rechazó por «inadmisible» el recurso extraordinario interpuesto contra la sentencia del mismo tribunal que autorizaba las exploraciones sísmicas en el Mar Argentino. La resolución da luz verde a la corporación Equinor para realizar bombardeos sonoros sobre el mar, con gravísimas implicancias negativas para las poblaciones de ballenas francas australes y la fauna marina en su hábitat natural.

Ante la novedad, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas aseguró: «interpondremos un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para revertir esto. Mientras tanto el juicio de fondo continúa». Por su parte, la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras expresó: «los ecocidas dieron un paso más para garantizar la entrega. Pero sin dudas no detiene la lucha de las Comunidades Costeras. Seguiremos construyendo comunidad para resistir a la voracidad capitalista». En tanto, la ONG Greenpeace remarcó que el fallo «reafirma la destrucción de uno de los ecosistemas más relevantes del Atlántico Sur para abultar el fondo soberano de un país rico de Europa».

Este miércoles 25 de enero por la mañana la Cámara Federal de Mar del Plata, en una escueta resolución en plena feria judicial – firmada por los jueces Eduardo Jiménez y Bernardo Bibel (este último en carácter de conjuez ante la licencia del integrante de la Cámara Alejandro Tazza) -, rechazó por «inadmisible» el Recurso Extraordinario que se había interpuesto contra la sentencia del mismo tribunal que autorizaba las exploraciones sísmicas en las aguas jurisdiccionales argentinas sobre el Océano Atlántico a 300/400 kilómetros de la Costa Bonaerense. Dicho recurso tenía como finalidad llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para revocar el fallo judicial y con el acto de su admisión obtener la suspensión de los efectos de la sentencia de la Cámara.

De esta manera, con el fallo la Cámara dio luz verde a la empresa corporación Equinor para que pueda realizar bombardeos sonoros sobre el mar, con altísimas implicancias negativas para las poblaciones de ballenas francas australes y la fauna marina en su hábitat natural, y con ello, darle inicio al proceso extractivo petrolero offshore.

Ante la amarga novedad, desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas repudiaron el fallo y aseguraron: «interpondremos un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para revertir esto. Mientras tanto, el juicio de fondo continúa. Y seguiremos trabajando desde lo legal para que haya una sentencia a favor de una justicia social y ecológica. Agradecemos y celebramos a todas las organizaciones y personas que están en esta lucha, cada quién desde su ámbito. La expansión de la frontera fósil forma parte del pasado. Debemos implementar una transición justa y popular cuanto antes, garantizando los derechos humanos y ambientales de toda la población».

🚩🚩BANDERA ROJA EN EL MAR 🚩🚩



⚖️ La Cámara de #MarDelPlata acaba de rechazar los Recursos Extraordinarios y permitir la exploración petrolera en el #MarArgentino.



📝 Interpondremos un Recurso de Queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para revertir esto. pic.twitter.com/11SDQAuCqS — Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (@AbogadesAmbient) January 25, 2023

Por su parte, la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras consideró: «los ecocidas dieron un paso más para garantizar la entrega. Pero sin dudas no detiene la lucha de las Comunidades Costeras por un mar libre. Nuestra fuerza se nutre y crece. Seguiremos construyendo el proceso colectivo con la misma convicción con la que salimos a la calle desde hace más de un año y medio para defender el mar, la vida y el territorio, en el imprescindible vínculo que nos une, como naturaleza que somos. ¡No nos robarán la alegría! ¡Transformaremos nuestra digna rabia en más organización! ¡Porque no somos pocxs y no estamos solxs! Seguiremos construyendo comunidad para resistir a la voracidad capitalista«, finaliza el posicionamiento de la asamblea, que convoca para el próximo 4 de febrero a las 17.30 a concentrar en Avenida Luro y e Hipólito Irigoyen para realizar una marcha y carnaval, en el marco de un nuevo «Atlanticazo».

También Greenpeace salió a repudiar el fallo en sus redes sociales: «la decisión de la Cámara de hoy reafirma la destrucción de uno de los ecosistemas más relevantes del Atlántico Sur para abultar el fondo soberano de un país rico de Europa. Es preocupante que se ignoren la contundencia de los argumentos e información técnica presentada y la realidad que estamos viviendo. En un contexto de sequías, olas de calor extremas, incendios, esto es una condena para la ciudadanía argentina. Ampliar la frontera petrolera en medio de esta crisis climática es inadmisible. Debemos reducir drásticamente nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Este fallo implica un retroceso ambiental y vulnera los derechos de las comunidades. Avanzaremos con todas las vías legales para que se revalue esta decisión y seguiremos trabajando para frenar el avance de la industria petrolera sobre el mar Argentino», finaliza el comunicado de la ONG.

La Cámara Federal de Apelaciones hoy rechazó el recurso extraordinario presentado ante el mismo tribunal contra la sentencia de Diciembre 2022 que autorizaba las exploraciones sísmicas en el Mar Argentino.



© Gabriel Bulacio / Greenpeace pic.twitter.com/QFQM8XnF4e — Greenpeace Argentina (@GreenpeaceArg) January 25, 2023

En tanto, desde Naturaleza de Derechos expresaron que el fallo «declara inadmisible el recurso extraordinario con un escueto argumento ritualista y falaz que desconoce doctrina juridica ambiental que establecen que las decisiones judiciales en materia ambiental en una instancia cautelar habilitan la vía recursiva extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además de ello, la Cámara Federal en cabeza del Sr Eduardo Jiménez, el mismo que acusó mendazmente a toda la población movilizada contra el proyecto extractivo como ‘fascistas ambientales’, en un claro revanchismo y tinte personalista, sancionó económicamente a la parte actora imponiéndole las costas procesales (gastos de juicio: honorarios de los abogados/as de la corporaciones Equinor, YPF y del Estado Nacional) con un claro ardid de amedrentamiento y en abierto desconocimiento de que en las causas ambientales rige el principio de gratuidad, garantizado por el Acuerdo Escazú respecto de los Defensores Ambientales», argumentó la organización.

Asimismo, la organización, que acompaña con el patrocinio jurídico gratuito la lucha contra las petroleras en el mar, consideró: «el proceder malicioso y obcecado de la Cámara Federal es una muestra más de la grave crisis que atraviesa a gran parte del Poder Judicial Federal, con jueces varones patriarcales – como regla general – que en vez de velar por el cumplimiento de las normas ambientales se convierten en auténticos socios y cómplices del extractivismo y del poder económico, que encima tienen el tupe de descalificar impunemente a los defensores ambientales como ‘fascistas’ y algo peor, no tienen el mínimo de decoro para excusarse ante las recusaciones por la palmaria falta de imparcialidad».

Finalmente, agregan: «Igualmente no vamos a bajar los brazos. En los próximos cinco días debemos trabajar y elaborar la Queja directa ante la Corte Suprema de Justicia, a sabiendas también de que es un tribunal que no ofrece ninguna garantía, partiendo de la base que dos de sus integrantes entraron por la ventana sin que se respete el proceso debido para su nombramiento. En la Queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se interpondrá en la causa ‘Organización Ambientalistas Autoconvocados’ – en la que Naturaleza de Derechos acompaña con el patrocinio jurídico gratuito – solicitaremos que de modo urgente se suspendan los efectos de la sentencia que autoriza las exploraciones sísmicas, se le de intervención a la Procuración General de la Nación, se abra la instancia de Amicus Curiae y se designe una Audiencia ante la misma Corte Suprema para que las partes puedan expresarse oralmente».