“Terminó expuesto a los lobos y se le fue la vida”

Durante las seis audiencias que duró el juicio declararon 46 personas. Hoy escuchamos a las últimas cinco; peritos genéticos e informáticos, personal del Ministerio de Seguridad y V., la hermana de Tehuel que dijo: “Lo único que quiero es saber dónde está mi hermano”. Mañana, desde las 10:30 son los alegatos. Todavía no hay fecha definida para escuchar el veredicto

–¿Su defendido va a declarar?

–No –dijo Natalia Argenti, la abogada defensora del imputado. Así terminó la sexta audiencia del juicio por Tehuel de la Torre. Pero antes de que se instale el silencio, declararon lxs últimxs testigxs. *

Horacio Martino y Jorge Marissi declararon porque fueron los encargados, por el Ministerio Público Fiscal, de peritar los teléfonos encontrados en los allanamientos. Analizaron el teléfono secuestrado a Ramos, el de Montes -el otro imputado- y el de P., una de las testigos del juicio.

Pudieron obtener historiales de conversaciones y llamadas del teléfono entre Ramos, Montes y P. pero no así la geolocalización; ninguno de los tres teléfonos tenía esa tecnología.

Del único celular del que se pudieron obtener fotos y videos fue el de Ramos. Esa tarde, cerca de las 18 hs, antes de que llegara Tehuel, el imputado filmó a Montes disparando un arma de fuego. También hay una conversación donde P. lo reta: “No tomes más, ¿Qué pasó? ¿Estás con Cati? Estás buscando quilombo”.

Después, cerca de las 19 hs, empiezan los intercambios de llamadas entre el celular de Tehuel y el de Ramos. A eso de las 21, un video: Ramos con una caja de vino en la mano baila una canción que, en la letra alguien canta: “tu y yo”, y señala algo mientras se mueve. Tiene puesta una bermuda de jean y no lleva remera. Lo filma Montes. Se ve el brazo de una tercera persona. La Fiscalía pregunta:

–¿A quién está dirigido el señalamiento de tú y yo de la música?

–Si se ve un brazo, es hacia esa persona. No podría afirmar quién es.

–Pero por los videos que ustedes pudieron obtener habría tres personas.

–Sí –responden los peritos.

Los peritos pidieron informes a las compañías telefónicas de los celulares de Montes, de Ramos y el de Tehuel. Hicieron un análisis de las celdas y de la cobertura, y afirmaron que la cobertura no era estable, pero que hay celdas en la línea de Ramos que se activan algunas veces y que “se habría alejado de su domicilio entre la madrugada del 11 y los días posteriores”. Dijeron que previo al encuentro durante el día 11, hubo un desplazamiento por fuera de su “zona habitual” y que en la madrugada del día 12 “también se puede ubicar en celdas que no apuntan a su domicilio”. Que hubo dos desplazamientos. “Uno durante la madrugada y otro sobre el mediodía”. También afirmaron que el teléfono de Tehuel se activó a las 9:42 de la mañana del 12 de marzo de 2021: “Recibió señal en una celda en la casa de Ramos, pero no se hizo un análisis. Fue por unos escasos segundos; un impacto en una celda por poco tiempo”.

–¿Qué implican esos dos segundos? –pregunta el presidente del Tribunal.

–Que se prendió, que se sacó el modo avión o que volvió a tener cobertura por la antena telefónica.

–¿Qué quiere decir?

–Que toma señal de la celda, no transmite información.

Lisandro Laborde es genetista y fue, por su trabajo en la asesoría pericial de La Plata, el encargado de contarle al Tribunal los resultados de los análisis de ADN de las muestras que la Fiscalía de instrucción mandó al laboratorio. Dijo que analizaron un filamento piloso (un pelo), dos envases de preservativos, una muestra de manchas de sangre obtenidas en hisopos, un pedazo de tela y de colchón.

Dijo que analizó las muestras buscando compatibilidades con el ADN de Norma, la mamá de Tehuel y de Andrés, su papá. Y que, de todos esos elementos, sólo encontró ADN compatible con un hijo biológico de ambos en las muestras obtenidas en las gotas de sangre de la pared de la casa de Ramos. En el resto, no había datos de ADN compatible.

** Esta nota forma parte de una cobertura colaborativa sobre el juicio por el caso de Tehuel de la Torre, realizada entre varios medios de La Plata pertenecientes a la Red de Medios Digitales (RMD). Somos Pulso Noticias, Perycia, Otro Viento, AnRED, Nota al pie y Desde la raíz.