Tedeum del 25 de Mayo: Milei dijo AFUERA Victoria Villarruel



Javier Milei no invitó a Victoria Villarruel al tedeum del 25 de mayo que históricamente se celebra en la Catedral Metropolitana en un gesto que muestra una ruptura total con la vicepresidenta.



Desde el entorno de Villarruel explicaron que su ausencia al tedeum se debe a que no fue invitada por el gobierno a participar de la misa. «Las invitaciones las cursa la Secretaría General a través de Ceremonial. Le llegó a otros senadores, pero no a la presidenta del Senado», explicaron.



Fuentes del Senado cercanas a Villarruel dijeron que en la Casa Rosada se excusaron diciendo que era la Iglesia quien debía invitar a la vicepresidenta. Sin embargo, aclaran las mismas fuentes, desde la Catedral dejaron en claro que la Iglesia es la sede, pero no cursa las invitaciones al tedeum.



A pesar de la exclusión de la vicepresidenta, sí fueron convocados funcionarios nacionales, diputados, senadores oficialistas y dirigentes aliados del PRO. Entre los invitados aparece también el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.