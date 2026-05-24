«La Celeste del SUTEBA trabaja para Kicillof y Mariel Fernández»

Las elecciones en el sindicato docente más grande de la Provincia de Buenos Aires confirmó el liderazgo del oficialismo a nivel general. La Celeste, frente a la despedida de Baradel, reafirmó su poder y continuidad. No obstante, la oposición reccuperó el gran bastión de La Matanza y sostuvo las seccionales que ponía en juego, Bahía Blanca, Marcos Paz y Tigre.



La Multicolor Moreno publicó en sus redes un mensaje muy aleccionador: «Excluyendo las seccionales donde la Multicolor ganó, Moreno fue el distrito de oposición que aportó el mayor caudal de votos de toda la provincia , alcanzando los 552 sufragios. Somos el distrito opositor que conquistó la mayor cantidad de congresales, logrando un total de 7 congresales titulares. Junto a San Isidro y General Rodríguez (y exceptuando Ensenada, donde se estuvo a solo 3 votos de ganar), Moreno obtuvo el porcentaje más alto de la provincia, rondando entre el 42% y el 43%. Cabe destacar que estas tres listas fueron encabezadas por el Encuentro Colectivo Docente. Estos datos demuestran que La Multicolor de Moreno se consolida como seria oposición seria a La Celeste.



La participación en Moreno alcanzó el 40 por ciento del padrón. De 3344 afiliados /as participaron 1338 docentes, es decir, fueron a las urnas 4 de cada 10 trabajadores de la educación.







Lorena Pereira de Tribuna Docente en La Multicolor analiza la función que ejecuta la conducción de La Celeste: «Por un lado el gobierno de la provincia ajusta, el gobierno municipal también ajusta y vemos que este sindicato, su conducción, lo único que hace en este momento es estar totalmente integrado el gobierno de turno. Esperando que Kicillof sea el próximo candidato a Presidente. Pero el tema es mientras tanto ¿qué hacemos? ¿Esperamos? ¿Ese es el rol del sindicato? No, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Un sindicato tiene que ser independiente del gobierno de turno».



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