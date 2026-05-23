Detuvieron al “Rey del Viagra”

Lo que comenzó como una sospecha por la venta irregular de medicamentos a través de redes sociales terminó destapando una maniobra millonaria que tenía como protagonista a un trabajador de laboratorio apodado el “Rey de la Viagra”. El hombre, de 41 años, fue arrestado acusado de sustraer comprimidos y otros productos medicinales del lugar donde trabajaba para luego reinsertarlos en el mercado negro.



La investigación se había iniciado en 2023, cuando efectivos policiales detectaron movimientos vinculados a la oferta ilegal de sildenafil y tadalafil mediante redes sociales y WhatsApp. A partir de tareas de seguimiento y vigilancia, los investigadores comprobaron reiterados traslados y operaciones de venta fuera de los circuitos autorizados.



El golpe final llegó con allanamientos simultáneos en el laboratorio ubicado en el barrio porteño de La Paternal y en la vivienda del sospechoso, en Barracas. Allí se secuestraron 8.613 comprimidos, además de frascos, cajas, etiquetas, stickers y elementos utilizados para el embalaje y distribución.



También fueron hallados otros 13 kilos de medicamentos, documentación, anotaciones, dispositivos electrónicos y un Peugeot 308, elementos que quedaron bajo análisis judicial para reconstruir el alcance de la maniobra.



Según la pesquisa, el acusado trabajaba en el sector de producción del laboratorio y aprovechaba su acceso para sustraer medicamentos que luego fraccionaba, rotulaba y comercializaba de forma clandestina, alimentando una red ilegal que operaba al margen de los controles sanitarios y comerciales.



FUENTE: INFOCIELO