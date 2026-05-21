La prisión preventiva para Eneas, trabajador de delivery preso por protestar

Comunicado de La Gremial de Abogados /

*SER UN TRABAJADOR PRECARIZADO ES SÍNTOMA DE EVADIR LA JUSTICIA RACISTA Y CLASISTA*



Esto es lo que confirma la Sala 1 de la CAMARA DE APELACIONES DE LA CIUDAD. Dictar la prisión preventiva en el marco de la *PROTESTA SOCIAL* será la regla para los próximos años en la Argentina. Se priva de la libertad sin condena, sin juicio oral y público, solo para «investigar».



Cuando hablamos de Eneas Gallo, como de Milton Tolomeo, no puede tomarse a la ligera.



No son hechos aislados, sino que forman parte de un patrón sistemático injusto de criminalización de la protesta social, en el que se mezclan perversamente la participación política y la movilización popular con los delitos penales.



Bajo esta lógica, *MANIFESTAR* se convierte en sinónimo de *PELIGROSIDAD*, y la *PRISIÓN PREVENTIVA* deja de ser una medida excepcional, para transformarse en una *SENTENCIA QUE YA SE ENCUENTRA ESCRITA*.



La resolución judicial avala el encierro preventivo apoyándose en pruebas endebles, indicios discutibles y pericias no controladas por la defensa, vulnerando principios elementales del debido proceso, la igualdad de armas y la presunción de inocencia.



Se aceptan informes de reconocimiento sin estándares de fiabilidad verificables y se construyen riesgos procesales a partir de condiciones de pobreza y precariedad, «confundiendo» vulnerabilidad social con peligro de fuga.



Así, el encierro cautelar opera como herramienta disciplinadora, destinada a enviar un mensaje claro: protestar tiene costos, organizarse tiene consecuencias, resistir se paga con cárcel.



Sin embargo, la Gremial tiene dicho desde su inicio y lo han dicho una y otra vez nuestros ancestros fundadores de la Gremial:



*Aunque los hechos de una acción de protesta y movilización impliquen acusaciones de hechos penales y punibles, aun así hay que luchar*.



Y afrontar las consecuencias que esa lucha implique.



Ejemplos de esto que decimos lo vemos todos los días en Nuestra América, en las luchas de los pueblos originarios, en todos los lugares del mundo donde los luchadores asumen las consecuencias de sus luchas.



Incluyendo la ilegalidad y, por lo tanto, las prisiones y hasta la muerte.



Seguiremos denunciando que se está utilizando el *DERECHO PENAL DEL ENEMIGO* como instrumento de persecución política, con la complicidad de amplios sectores del aparato judicial y represivo, incluyendo fuerzas y organismos de seguridad, que actúan como brazo ejecutor de una política de criminalización del conflicto social.



El art. 41 quinquies del Código Penal se empezará a nombrar en cada expediente y en cada medio masivo de incomunicación.



La Gremial viene recordando que no hay verdadera democracia ni verdadero estado de derecho con explotación capitalista y saqueo imperialista.



No son democráticas las leyes de la explotación, por más que las voten la mayoría del Congreso.



Tampoco son democráticos los jueces y fiscales que las aplican.



De manera que las prisiones de Milton y Eneas son consecuencias de luchas genuinas y legítimas; como así de legítimos son los métodos que eligen los luchadores para resistir.



Como son ahora mismo las luchas y los métodos de los hermanos bolivianos.



¡Si bien el sabor de esta novedad es amargo, también es deber informar una victoria! Se nos dió, paralelamente, la razón de porqué HOMERO debe seguir en libertad, peleando en las calles, como deberían de estar Milton y Eneas.

Recibimos con alegría esa noticia.



Aunque no altere la injusticia de la mal llamada «Justicia».



El fuero porteño, que se ha declarado incompetente, ya ha hecho su trabajo y pasará todo a manos del fuero federal, en donde la Gremial seguirá peleando como muchos ya conocen.



LIBERTAD INMEDIATA A ENEAS Y MILTON

DESPROCESAMIENTO YA DE HOMERO

ABAJO LAS LEYES ANTITERRORISTAS



