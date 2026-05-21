Jaime Méndez en la cima, Mariel en la franja del medio

La consultora CB Global Data difundió su ranking de imagen de intendentes del Gran Buenos Aires correspondiente a mayo de 2026, con Jaime Méndez, de San Miguel, otra vez en el primer lugar y Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas, como el jefe comunal peronista mejor ubicado del conurbano. El estudio midió la imagen positiva y negativa de los 24 intendentes del GBA entre el 11 y el 15 de mayo, sobre una muestra total de 14.750 casos, con entre 510 y 699 encuestados por distrito.



Méndez encabezó la tabla con un diferencial de imagen de +26,5 puntos, producto de un 61,3% de imagen positiva y un 34,8% de negativa. En el segundo lugar apareció Nardini, con +25,2 puntos, luego de registrar 60,1% de valoración positiva y 34,9% de negativa. El podio lo completó Federico Otermín, de Lomas de Zamora, con un diferencial de +22,6 puntos.



Entre los ocho intendentes mejor posicionados también quedaron Federico Achával, de Pilar, con +21,3; Fernando Gray, de Esteban Echeverría, con +17,3; Juan José Fabiani, de Almirante Brown, con +15,1; Gastón Granados, de Ezeiza, con +14,6; y Julio Zamora, de Tigre, que se ubicó octavo con un diferencial de +13,2 puntos, a partir de un 55,6% de imagen positiva y un 42,4% de negativa.



En el lote medio del ranking aparecen Jorge Ferraresi, de Avellaneda, con +13,1; Mariel Fernández, de Moreno, con +9,8; Soledad Martínez, de Vicente López, con +6,2; Fernando Espinoza, de La Matanza, con +6,0; Lorena Espina, de José C. Paz, con +3,8; Ariel Sujarchuk, de Escobar, con +3,6; y Eva Mieri, de Quilmes, con +1,4. En el caso de Sujarchuk, el dato destacado es que fue el intendente que más creció respecto de la medición anterior: pasó de un diferencial negativo de -2,1 en abril a +3,6 en mayo, una mejora de 5,7 puntos.











La parte baja de la tabla quedó integrada por los jefes comunales con diferencial negativo. Damián Selci, de Hurlingham, registró -3,1; Carlos Balor, de Berazategui, -3,4; Andrés Watson, de Florencio Varela, -4,4; Ramón Lanús, de San Isidro, -8,3; Pablo Descalzo, de Ituzaingó, -13,8; Lucas Ghi, de Morón, -14,4; Fernando Moreira, de San Martín, -15,0; Gustavo Menéndez, de Merlo, -15,8; y Julián Álvarez, de Lanús, cerró el ranking con -16,0 puntos.