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miércoles, 20 de mayo de 2026

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Continúa abierta la inscripción para la Escuela de Policía Juan Vucetich sede Moreno

miércoles, 20 de mayo de 2026 2 min de lectura

GACETILLA OFICIAL –


El Municipio de Moreno y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires mantienen abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2026 de la Escuela de Policía Juan Vucetich, sede Moreno, con el objetivo de fortalecer la seguridad del distrito.


La convocatoria está destinada a personas de entre 18 y 29 años que cumplan con los requisitos de ser argentino o argentina, naturalizados o por opción; contar con el nivel secundario completo; poseer domicilio real en la Provincia de Buenos Aires; responder a las aptitudes psicofísicas establecidas en la Ley N° 13.982; y no registrar antecedentes penales a nivel provincial ni nacional.


Las personas interesadas que requieran asesoramiento o más información podrán comunicarse al 0237-4105555, únicamente por mensajes de WhatsApp, o vía mail a dirgralobservatorio.seguridad@moreno.gov.ar


La iniciativa forma parte de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno Local para formar nuevas y nuevos oficiales comprometidos con el servicio y el cuidado de la comunidad.

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