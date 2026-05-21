«La libertad a Cristina es una de nuestras banderas, pero el chicaneo constante aleja al peronismo de los problemas y las soluciones»



Se enamoró de la política de la mano de Néstor y Cristina. En el albor de su juventud vivió la gran primavera, la década ganada, los derechos conquistados. Esa experiencia adquirida, convertida en madurez que lejos está de traicionar el legado, más bien el natural proceso de crecimiento, dirige a Micaela Junco a sostener que las «chicanas promovidas por sectores» vinculados directamente a La Cámpora «no sirven para nada», peor aún, alejan más a la población que está buscando una esperanza.



Para la joven dirigenta del Movimiento Derecho al Futuro Moreno, el presente y futuro es Axel Kicillof, que arma más allá del peronismo para abrazar el país. Asume la responsabilidad de ejercer la memoria y no olvidar que la organización en la que milita «no es ni fue parte del modelo de Mariel Fernández» y, sin pedir permiso, «construir organización todos los días».



Micaela Junco alcanza una respuesta integral a la remanida pelea interna: «La libertad de Cristina también es una de de nuestras banderas pero no agota todas las demandas que estamos viendo día a día, y me parece que esto que decía, el chicaneo, el tuiteo constante, aleja el peronismo que es un movimiento de masas, y esas masas hoy están sufriendo. Si nosotros agotamos esa discusión, si nosotros decimos es solo eso, me parece que invisibilizamos lo que le pasa a nuestra nuestro pueblo, y es algo que no nos podemos permitir».





Entrevista completa en Desalambrar Tv:



