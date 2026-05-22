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viernes, 22 de mayo de 2026

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“Sesiones en el Galpón” con artistas locales

viernes, 22 de mayo de 2026 2 min de lectura

GACETILLA OFICIAL


El Municipio de Moreno realizará una nueva edición de “Sesiones en el Galpón”, un ciclo cultural y musical, este viernes 22 de mayo desde las 17:30 horas en el Galpón de Moreno, ubicado en Joly 2840, con entrada libre y gratuita.


En esta edición se presentarán Tomi Lago, Brenda García Om Pa Ser Feli, Nico Ruiz y Maxi Brancamonte, y Muna. Además, habrá una clase abierta de tango a cargo de Jorge Ayala, destinada a vecinas, vecinos y personas que deseen acercarse a la propuesta.


“Sesiones en el Galpón” se desarrolla en el Galpón de las Juventudes, que funciona en el edificio recuperado del ex Club Mariano Moreno y está destinado a fortalecer las políticas de inclusión, de desarrollo personal y de participación juvenil.


Durante la jornada, el público también podrá acceder a propuestas gastronómicas y cafetería a cargo de “La Usina del Latte”.


Con esta iniciativa, el Gobierno local continúa con el fortalecimiento de espacios culturales gratuitos que promueven la participación comunitaria y acompañan el desarrollo de artistas locales.

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