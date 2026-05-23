Axel Kicillof desde Tornquist: “Es zona fría y el gobierno de Milei la está afectando”

El mandatario provincial Axel Kicillof advirtió que la quita del beneficio «zona fría» impactará en más de un millón de hogares bonaerenses y provocará subas de hasta el 100% en las tarifas

En el marco de una visita institucional a la localidad de Tornquist, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó una fuerte advertencia sobre el impacto que tendrá la quita del beneficio de “Zona Fría” en el territorio bonaerense.

El mandatario provincial eligió el sudoeste de la provincia para visibilizar las bajas temperaturas que azotan a la región y cuestionar con dureza las políticas energéticas y de quita de subsidios que impulsa el Gobierno Nacional.

Parado en pleno paisaje rural y visiblemente abrigado, el gobernador utilizó las condiciones climáticas del lugar como un argumento irrefutable frente a las decisiones administrativas tomadas en la Ciudad de Buenos Aires.

El registro audiovisual, difundido a través de sus canales oficiales, buscó poner en relieve la distancia entre los caiefaccionados despachos y la realidad climática de los municipios del interior.

El frío como dato estadístico

Desde el inicio de su mensaje, Kicillof buscó contextualizar geográficamente la vigencia del beneficio que se busca derogar: “Bueno, son las 9 de la mañana. Estamos en Tornquist, provincia de Buenos Aires, y está haciendo cuatro grados, fin de mayo. Y así en buena parte del territorio, y así marcan las estadísticas”. Con esta premisa, el jefe de Estado bonaerense contrapuso los datos meteorológicos locales a los argumentos técnicos del recorte.

Para el gobernador, la geografía y el clima de la provincia no pueden ser ignorados por decretos o reformas estructurales. “La verdad que estamos ante una situación muy complicada porque el gobierno de Milei quiere quitar la zona fría de la provincia de Buenos Aires y de todo el país a más de 3 millones de hogares”, denunció, al tiempo que remarcó el alcance federal de la medida que desprotege a usuarios residenciales de diversas provincias.

Tarifazo y endeudamiento familiar

El mandatario le puso números concretos a la preocupación de su administración, detallando la cantidad de ciudadanos afectados dentro del mapa bonaerense. “Una tarifa especial que está vinculada, justamente, a las condiciones climáticas. En la provincia son 1.300.000, aproximadamente, de hogares, o sea que estamos hablando de 5 millones de personas”, puntualizó Kicillof, dimensionando la escala social de la quita del subsidio al gas natural.

De consolidarse el nuevo esquema tarifario, el panorama económico para las familias de la provincia se tornará crítico, según la perspectiva del Ejecutivo provincial. “La verdad que va a haber, si esto se aprueba ahora en el Senado, un aumento tarifario que alcanza a veces al 100%”, alertó el gobernador.

Tornquist, 9 AM, 4 grados. Una verdadera zona fría de la provincia de Buenos Aires. Como acá, en muchos otros lugares de nuestro territorio las familias necesitan tarifas diferenciales para poder afrontar el invierno.



La modificación del régimen de Zona Fría deja sin esa… pic.twitter.com/d2yJnEwxxU — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 23, 2026

Finalmente, Kicillof describió la vulnerabilidad financiera que atraviesan numerosos hogares bonaerenses en el actual contexto económico. “Buena parte de las familias en la provincia de Buenos Aires, más allá de su condición económica, está con complicaciones, está endeudada, no puede pagar, obviamente, alquiler, alimentos, combustible, pero tampoco tarifas, luz y gas. Hoy lo que quiero decir es que es zona fría lo que tenemos en la provincia de Buenos Aires, y a eso es lo que está afectando el gobierno de Milei”, concluyó.