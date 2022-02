Que el basural no tape el fuego de fondo

BARRIO SAN MIGUEL / CUARTEL V-

«Si Moreno es Libre de Tomas hay que pensar y creer que todos /as quienes hoy lo habitan tendrán derecho a la tierra», frase textual del Padre Juan Olivera que está siempre acompañando el trabajo y la subsistencia de quienes intentan ser reconocidos como sujetos de derechos humanos.

En el barrio San Miguel, también conocido como Laguna de los Muertos en Cuartel V (cerca de barrio Namuncurá), existe un asentamiento consolidado desde hace cuatro años. En 2021, quien dice ser la propietaria de la tierra, enfundó su arma para frenar la expansión.

Los que viven desde antes de la llegada de Mariel Fernández al poder municipal se preguntan por qué después de un censo realizado por el IDUAR, el basural como MURO cobró temperatura. Mucho fuego y poca agua. Durante varios días los vecinos /as sufrieron las llamas y el humo.

Marisol puede especificar cómo se combina la basura, el censo municipal y el acceso popular a la tierra: «El problema es que se tira toda la basura acá y queman todo. Solicitamos al Municipio de Moreno que por favor venga a apagar esto y responde que van a mandar las cosas y no recibimos nada».

Ustedes llamaron a los bomberos el otro día, ¿cuál es el inconveniente?

Entro un patrullero acá hasta el fondo del fuego, después salieron allá y justo cuando iban a entrar los Bomberos le atajó el patrullero porque el fuego ya se había apagado, y era mentira, eso ya está como CINCO días con el fuego así, con el humo. Acá hay chicos discapacitados, hay abuelos, hay personas con problemas asmáticos, todas esas cosas y, queremos una solución, que nos hagan caso, somos gente, humanos, necesitamos que nos hagan caso.

La basura que hay ahí quemando, ¿es generada por ustedes o la traen de otro lado?

De afuera, estamos cansados de que traigan más basura, porque están trayendo más basura y después nos quieren echar la culpa de que nosotros estamos quemando y nada que ver eso.

El año pasado una mujer que se presenta como la dueña de la tierra apareció armada pretendiendo que ustedes no pasen, por lo menos que más gente no cruce hacía la casa de ella. ¿Esto se solucionó? ¿Ustedes hablan de un censo que está haciendo la Municipalidad?

Y bueno, vinieron a censarnos del municipio, como te decimos, ella está haciendo una denuncia en la fiscalía, según ella, la señora dice, pero si realmente está haciendo una denuncia en la fiscalía yo no sé por qué está molestando a la gente de acá. La gente de acá no la molesta, ya no sabemos qué va a pasar. Lo único que queremos que solucionen esto.

Es decir, el mayor inconveniente es el humo, la quema de este basural a cielo abierto

Exactamente, yo tengo una nena que sufre problemas asmáticos y el humo le está haciendo muy mal, necesitamos que el Estado se haga cargo de todo lo que está pasando acá, no es justo que toda esta gente esté sufriendo eso, no es justo.

Y el censo que me dicen, cuáles son los objetivos que le dieron a ustedes, ¿para hacerlos dueños de la tierra en algún momento o para ver cuáles son las necesidades?

La verdad no nos preguntó nada, justamente vinieron un día cuando no estaban todas las personas y empezaron a tumbar casas. En ningún momento avisaron que había un censo, solamente vinieron y empezaron a tirar todas las casas que estaban vacías.