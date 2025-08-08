«Alertamos que las escuelas de Kicillof son un peligro»

ELECCIONES 2025 –



El gobernador de la Provincia de Buenos Aires bajó a Moreno e inauguró la escuela número 270 de su gestión (Secundaria N° 85 en Cuartel V). Inicio de la segunda mitad del ciclo lectivo y un interrogante que subyace tras el corte de cintas y acto oficial: qué ocurre con el mantenimiento, por qué hay escuelas que deben rotar, edificios sin gas ni sanitarios.



En el acto conmemoración por Sandra y Rubén, al cumplirse siete años de sus muertes (explosión Escuela Primaria N° 49) distintas fuerzas de izquierda concentraron bajo el puente de Autopista del Oeste y Libertador. Presente allí la actual concejala de La Matanza, Ana Paredes Ladman del MST, quien tiene un historia de militancia en el distrito.



Legisladora comunal y cuarta candidata a diputada provincial por el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, se refirió al modelo bonaerense que desfinancia la educación, del pésimo estado edilicio o el des mantenimiento; la persecución a quienes rechazan lo que no es NORMAL, en claro también que el enemigo es Milei pero desde la izquierda se combaten todas las políticas de ajuste.