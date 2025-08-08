«Alertamos que las escuelas de Kicillof son un peligro»

ELECCIONES 2025 –
El gobernador de la Provincia de Buenos Aires bajó a Moreno e inauguró la escuela número 270 de su gestión (Secundaria N° 85 en Cuartel V). Inicio de la segunda mitad del ciclo lectivo y un interrogante que subyace tras el corte de cintas y acto oficial: qué ocurre con el mantenimiento, por qué hay escuelas que deben rotar, edificios sin gas ni sanitarios.
En el acto conmemoración por Sandra y Rubén, al cumplirse siete años de sus muertes (explosión Escuela Primaria N° 49) distintas fuerzas de izquierda concentraron bajo el puente de Autopista del Oeste y Libertador. Presente allí la actual concejala de La Matanza, Ana Paredes Ladman del MST, quien tiene un historia de militancia en el distrito.
Legisladora comunal y cuarta candidata a diputada provincial por el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, se refirió al modelo bonaerense que desfinancia la educación, del pésimo estado edilicio o el des mantenimiento; la persecución a quienes rechazan lo que no es NORMAL, en claro también que el enemigo es Milei pero desde la izquierda se combaten todas las políticas de ajuste.
MÁS HISTORIAS
Trabajador municipal encabeza lo que define como «la lista peronista»
Paritaria política, cuarto intermedio hasta el próximo miércoles
«Somos Buenos Aires, somos personas de trabajo que no vivimos de la política y apostamos por Moreno»