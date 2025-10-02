Calendario Malvinas 2026: Continúa el concurso de ilustración y texto

GACETILLA OFICIAL –

Está destinado a estudiantes de nivel inicial, primario, secundario y educación de adultos y pueden participar hasta el 10 de octubre inclusive.



El Municipio continúa con la convocatoria a instituciones educativas del distrito para participar del concurso de ilustración y textos destinado a la confección del “Calendario Malvinas 2026”. La misma está dirigida a las y los estudiantes de los niveles inicial, primario, secundario y educación de adultos.



Los trabajos pueden entregarse en el Museo Municipal «Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur Moreno», ubicado en Justo Daract y Facundo Quiroga, de lunes a jueves de 9 a 15 horas, o en la Secretaría de Cultura, Educación y Deportes que funciona en Dr. Vera 235, de lunes a viernes de 8 a 16 horas, Moreno Centro. La convocatoria permanecerá abierta hasta el viernes 10 de octubre inclusive.



En la sección de pintura y/o dibujo, no se otorgará preferencia a ninguna técnica o estilo, evaluándose exclusivamente la creatividad de la obra. Cada pintura o dibujo deberá presentarse en un único tamaño de 21 cm. de alto por 29,7 cm. de ancho (formato A4 apaisada); las obras que no cumplan con esta característica serán automáticamente descalificadas. Cada autor/a podrá presentar un máximo de una obra, la cual deberá incluir un título y una breve descripción de hasta 100 caracteres. Las creaciones deberán entregarse en sobre cerrado, consignando el nombre completo del autor/a, la institución educativa y un número de contacto telefónico.



En la sección de textos, las obras deberán basarse en la temática de Malvinas y podrán presentarse en los géneros lírico (poesía) o narrativo (microrrelato), permitiéndose únicamente una obra por participante. Las producciones deberán enviarse en tamaño A4, con fuente Arial 12 a doble espacio, sin superar los 500 caracteres con espacios incluidos; las poesías podrán tener hasta veinte versos o líneas. Los trabajos deberán presentarse en formato PDF y entregarse en un sobre que contenga el nombre y apellido del autor/a, la escuela, el título de la obra y un seudónimo.



Con esta iniciativa, el Gobierno local reafirma su compromiso con la memoria histórica y la educación cívica para fomentar en las nuevas generaciones la reflexión sobre las Islas Malvinas, la creatividad y el sentido de pertenencia.