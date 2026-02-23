Cerró Galeno con fuerte déficit y 470 trabajadores sin empleo



La Aseguradora de Riesgos del Trabajo Galeno ART bajó la persiana. Según denunciaron, la principal consecuencia a la vista es que cerca de 470 trabajadores quedarán sin empleo. La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) dejó sin validez su autorización para operar tras detectar un millonario déficit de capital en la compañía.



A través de la Resolución 56/2026, el organismo que regula a las aseguradoras le quitó a la empresa el permiso para emitir nuevas pólizas y seguir funcionando como ART. «La revocación de la autorización para operar implica su disolución automática y liquidación forzosa», se indicó en el Boletín Oficial del jueves pasado.



La SSN decidió esto luego de que detectara un déficit de capital superior a $12.954 millones en septiembre de 2025. El ente regulador le concedió los plazos para que presentara un plan de regularización y restituyera los recursos, pero Galeno manifestó que se encontraba imposibilitado de cumplir con esa exigencia.



La compañía, que llegó a ocupar el tercer lugar en el ranking del sector, contaba con alrededor de 800 trabajadores. Al iniciarse la crisis, Galeno dispuso el traslado de solo una parte del personal a otras empresas del mismo grupo.



«El Grupo Galeno tiene más de 12 mil trabajadores y no es capaz de llevar la absorción de 600 trabajadores de la empresa Galeno ART», dijo a Radio Rivadavia el titular del gremio del Seguro y triunviro de la CGT, Jorge Sola.

