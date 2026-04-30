«La gestión Mariel es la de un gobierno poco transparente, diría oscuro»



Todo es posible cortar porque la tela queda extendida en cajones que, una vez abiertos, muestran retazos del uso del dinero público que administró Mariel Fernández y su equipo en todo el año 2025. La Rendición de Cuentas es en efecto el único momento en que la oposición puede recurrir a los expedientes que son ninguneados, so pretexto de invocar que «todo gobierno popular hace lo que puede y mas», a pesar de las condiciones imperantes que produce el león.



María Selva Aguilar, concejala del PRO, fue una de los voces opositoras que el pasado día lunes ejerció el pleno derecho de interpelar el modelo y relato del marielismo. Primer punto: el grosero error en la estimación presupuestaria, se calcularon 350 mil millones de pesos e ingresaron 270 mil millones de pesos. Mientras a la largo de 2025 la Intendenta anunció (vía redes) que el ajuste de Milei provocaba efectos en la economía local, el cierre del ejercició dejó dinero en el Programa Argentina Hace II y Saneamiento de Arroyo Los Perros, denunció Aguilar, quien hizo un punteo por secretarías en los que se repitieron saldos o subejecuciones, incluida el área de Salud.



La legisladora puso énfasis en la Subsecretaría Casa Pueblo, una política muy promocionada por el gobierno por ofrecer una herramienta ante los consumos problemáticos. «De un crédito de 100 millones de pesos para Casa Pueblo el gobierno lo redujo a 18 millones y sobraron 16 millones de pesos, lo que significa que el año pasado no se hizo nada ante los consumos problemáticos, recordando que el gobierno dispuso la emergencia en adicciones en todo el territorio de Moreno hasta el año 2027″, expresó Aguilar.



Desde el millonario contrato de la basura, contrato de mano de obra, cruzando ese dato con los salarios de indigencia de los/as trabajadores /as municipales; los gastos del Secretario de Comunicación Vicente Linares (hospedaje y alfajores), viajes institucionales junto a la Intendenta Mariel Fernández que tuvieron como eje la presentación de la revista Reconquista, probablemente una gran muestra de propaganda militante financiada con recursos públicos.



Una vez más quedó expuesto que el Fondo Educativo está asignado a prioridades que no son las escuelas ,como la propuesta de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), la Dirección de Juventudes que dirige el hijo de la Intendenta (León Castro); el Consejo Escolar, festivales y hasta el celular de un funcionario.



«Desde el inicio de la gestión Mariel ha sido un gobierno poco transparente, diría oscuro«, sentencia María Selva Aguilar.



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