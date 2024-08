CFK: «Los autores intelectuales duermen protegidos por Comodoro Py»

La ex Presidenta de la Nación adelantó en sus redes sociales lo que espera de la justicia en relación al intento de magnicidio. Cristina Fernández de Kirchner declara hoy pero antes dejó su fallo: «Iré a declarar al juicio oral que se le sigue a los autores materiales del intento de asesinato a mi persona perpetrado el 1 de septiembre del 2022. ¿De los autores intelectuales y de los financiadores?… Bien, gracias… Duermen protegidos por Comodoro Py”.

“De lo poco que se ha publicado sobre dicho proceso en los medios de comunicación hegemónicos (que claramente lo han invisibilizado), siempre dirigen sus crónicas a acusar a la custodia que tenía como vicepresidenta como responsable del hecho. No me extraña. La hipérbole argentina a full en toda cuestión sobre mi persona”, agregó luego.

CFK apuntó a Clarín: «Cuando después del atentado, leí en la tapa de Clarín ‘La bala que no salió, pero el fallo que si saldrá’ (haciendo referencia a la “causa vialidad”), siempre pensé, que si la bala hubiera salido, ese diario habría titulado… ‘Finalmente, Cristina no supo esquivar la bala’”.

En las paredes del Conurbano se instaló la pregunta, ¿Quién mandó a matar a Cristina? Todos /as Intendentes /as de Unión por la Patria firmaron la solicitada que lleva la misma pregunta con un agregado: NO al Pacto de Impunidad