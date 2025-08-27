Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

miércoles, 27 de agosto de 2025

Ciclo de encuentros sobre pensamiento latinoamericano

miércoles, 27 de agosto de 2025 2 min de lectura

GACETILLA OFICIAL –


El Municipio de Moreno, impulsa el ciclo “Pensamiento Latinoamericano”, una propuesta cultural y educativa, con el propósito de generar espacios de reflexión colectiva y revalorización de las raíces históricas, sociales y culturales de la región.


La actividad, de entrada libre y gratuita, se desarrollará los lunes 1°, 8, 15 y 22 de septiembre, a partir de las 17 horas, en la sala de teatro independiente Casa Teatro, ubicada en Piovano 1245, en la localidad de Trujui.


Cada encuentro tendrá como ejes centrales: la dominación y el lenguaje; ser y estar-siendo; racismo epistémico y sociología de la imagen.


El ciclo propone recuperar las voces de intelectuales y pensadores latinoamericanos, para promover la construcción de un conocimiento situado, crítico y vivencial que contribuya a revalorizar el patrimonio cultural latinoamericano y morenense. 


Con esta iniciativa el Municipio reafirma su compromiso con la promoción de la cultura, el pensamiento crítico y la construcción de espacios colectivos de aprendizaje y participación ciudadana.

