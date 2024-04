Contra la Ley Ómnibus: Asambleas Barriales junto a otras organizaciones se movilizan hasta el Congreso

Este lunes se trata en la Cámara de Diputados la Ley Ómnibus que contiene: reforma laboral; reforma jubilatoria que implica en especial un ataque a las jubilaciones de las mujeres; un plan de privatizaciones; más tarifazos; ataque a la Cultura, al empleo Público, a la Ciencia y la Tecnología. El proyecto declara la emergencia en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año, por lo cual le otorgan al presidente facultades legislativas. Además de otras leyes regresivas para las grandes mayorías.

Además de las Asambleas Barriales, llaman a movilizar: Unidxs Contra los Despidos; Unidxs por la Cultura; Jubilados Insurgentes; Ademys, sindicato docente; APUBA-UBA, sindicato no docente; AGD-UBA, sindicato de docentes universitarios; ATE-Conicet; Sipreba; Institutos de Ciencia y Tecnología; ATE-Senasa; Ni Una Menos; Aeronáuticos-GPS; Asamblea Discas en Lucha, Centro de Estudiantes de Facultad de Filosofía y Letras UBA, entre otros.

Este jueves el gobierno y sus aliados lograron un dictamen de mayoría (con algunas disidencias). Colaboraron en la versión de este nuevo proyecto de la Ley Bases, además de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, la mayoría de Hacemos de Pichetto, Innovación Federal y los tucumanos ex UNión por la Patria.

Hubo otro dictamen en rechazo al paquete de leyes que fue presentado por el Frente de Izquierda Unidad. La izquierda llamó a movilizar este lunes, además exige que la CGT y las CTA a que convoquen a un paro y plan de lucha nacional hasta que caiga el DNU y la Ley Ómnibus.

La persistentes movilizaciones en las afueras del Congreso, que enfrentó la represión de Patricia Bullrich y Jorge Macri, logró que en los primeros días de febrero no se pudiera aprobar el DNU -aunque sigue vigente porque no fue rechazada en las dos Cámaras- y que el gobierno y sus colaboradores “felpudos” -como los llamó el diputado de Izquierda Christian Castillo– no pudieran avanzar con la Ley Ómnibus.

La diputada Myriam Bregman, durante las reuniones plenarias donde se discutía el dictamen, realizó una especial denuncia contra el proyecto de reforma previsional que busca derogar la última moratoria previsional que implica que quienes no lleguen con los aportes tendrán un aumento de hecho de la edad jubilatoria para las mujeres a 65 años y un haber que será 20 % inferior a la mínima. “Hago un llamado a todas las mujeres: no podemos permitir que deroguen la moratoria, es un ataque a todas las mujeres. Seamos miles en la calle, convoquen a todo el mundo para que estemos acá afuera. No puede pasar esta ley, es un ataque al conjunto de los que trabajan”, sostuvo la diputada del PTS en el Frente de Izquierda.

FUENTE: IZQUIERDA DIARIO