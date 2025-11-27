Cronograma de diciembre en el Teatro Marechal

GACETILLA OFICIAL –

El Municipio de Moreno, como cada mes, presenta una nueva programación del Teatro Municipal “Leopoldo Marechal”, con propuestas artísticas para toda la comunidad, de entrada libre y gratuita. Las localidades se entregan una hora antes de cada función en Asconapé 85, Moreno Centro.



El jueves 4 de diciembre, a partir de las 20 horas, llega el Ciclo “Gran Estreno” con la obra “Un enemigo del pueblo”; realizada por estudiantes de la Escuela Secundaria N° 68. Una historia que invita a reflexionar sobre el poder, la corrupción y el valor de la verdad.



El viernes 5, por su parte, a las 21 horas, se presentará “Se Armó el conventillo”; un viaje teatral a la Buenos Aires de 1900. Una pieza teatral que con humor y una mirada social traza un paralelismo inevitable con la actualidad. Una obra que recuerda como las historias humanas se repiten, aunque cambien los tiempos.



La programación sigue el sábado 6, con la “Rubia peronista, con los huevos al plato”, desde las 21 horas. Una propuesta íntima y provocadora que refleja la vida compartida de una pareja de cuarentones que enfrentarán viejas tensiones tras una fiesta.



El miércoles 10, a las 18.30 horas, será el turno de “Amnesia o maniobras del olvido”. La obra utiliza el título como una pregunta retórica que cuestiona si el olvido es un mecanismo de superación del dolor o una herramienta de poder. Por lo tanto, no son sinónimos: uno es un término médico para un trastorno de la memoria y el otro es el nombre de una producción artística que explora el tema.



El viernes 12, a partir de las 21 horas, en el marco del Ciclo “Gran Estreno”, se presentará “Toc Toc”, de Laurent Baffie; realizada por estudiantes de la Escuela Media N° 16 “Florencio Molina Campos”. Una comedia de adaptación libre, la trama se desarrolla entre un grupo de pacientes en la sala de espera de un prestigioso psiquiatra que, inesperadamente, se retrasa.



Finalmente, el sábado 13, a las 20 y 21:30 horas, habrá dos funciones de la comedia payasesca “Otra de tiros – Episodio IX: Leyendas”. Una obra ambientada en el Lejano Oeste que transcurre en la cantina “El Gloriosus”, donde los personajes se debaten entre el poder, la justicia y el sentido de la vida.



Para más información, visitar en redes sociales @teatromarechalmoreno