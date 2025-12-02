Despedida a un amigo: Marcos Pelaitay

Por Pavla Ochoa /



En la mañana de este martes 2 de diciembre, un mensaje de tu hija Rocío, me informó de tu partida.

Y entre lágrimas , comencé a recordarte desde la distancia, desde Mendoza, lugar donde vivo desde el 2021.



Te conocí en tu tercer bar, El Fek 67 Bis, antes tuviste al “Boliche de Gueso” en La Perlita, la Capital de Moreno, como llamabas a ese barrio y luego “Una Propuesta” en el centro de la ciudad. En los tres espacios, la libertad y la no discriminación fueron tu bandera.



Fue a mediados de los años 90, donde te vi por primera vez. Era un jueves, me acuerdo porque fui a buscar fecha para tocar y ese era el día que en medio del taller de tango, vos agarrabas tu viejo cuaderno y con una lapicera, anotabas el día de la tocata. No había protocolos, no pedías demos ni nada. Confiabas en ese criterio de libertad que te impulsaba abrir espacios para que todxs puedan expresarse.



Nos hicimos amigxs. Me invitaste a trabajar atendiendo las mesas. Y haber aceptado, me hizo conocerte aún más.



En esas charlas, supe que creciste en el mismo barrio en el que nací, La Perlita. Y que fuiste a la escuela primaria, a la misma que asistí, la Escuela Nº 13 del barrio San José. Y que fue ahí donde empezaste con el arte a tus 13 años. Luego comenzaste tu andar, con tus amigxs, esos con los que te juntabas en el puente del Arroyo Los Perros, en la calle Marcos del Bueno.



Y ahí convivió tus ganas de jugar al fútbol y tocar música. Pateabas una pelota N°5 en la cancha frente de la Parroquia San José Obrero, a cargo del Cura Pepe y a la vez, te sumabas a Mandrake (Ambrosio Alberto Villareal) y a Miguel “Chocolate” Obando, con otrxs pibxs y te presentabas en el escenario de la Sociedad de Fomento de San José



Luego, tocaste con Los Instantáneos, un poco de rock and roll. Pero vos querías hacer otra música y ahí surgió “Ceibo” un grupo que fue muy popular en la época, que fue revelación para la revista de rock Pelo, que consideraba que eran un aire fresco para la corriente de rock argentino de esos años.



En ese tiempo, conociste a Litto Nebbia y lo llevaste a tocar al Cine Italiano.



Me emociono, al escucharte en el programa de radio que hago en Mendoza, llamado “Submarino Amarillo”, contarme esa tarde del 8 de agosto de este año, contarme cuando Nebbia tocó en La Perlita: «Litto Nebbia es un gran tipo. Yo le dije:»Litto tenés que ir a cantar a mí bar en La Perlita». Y él me dijo:»¿La Perlita?¿Qué es eso?». Y sin dudar le dije: «vos tenés que ir a tocar a mí barrio, donde yo vivo». La tocata de Nebbia, fue en el corazón de Moreno, de la Ruta 23, una cuadra. De la casa mortuoria «Romano», en la esquina de la Marcos del Bueno frente a la Carnicería San Ramón. Ahí tocábamos a veces los domingos con Miguel Obando y el Flaco Manguera y hacíamos un poco de rock and roll. Y ahí fue Litto, allá por 1979 o 1980, fue a la Capital de Moreno. A La Perlita ¿Cómo no iba a ir Litto Nebbia ahí? Después iba a ir Moris pero se quilombo el país y no pudo ser».



Ese día, volví hablar con vos. Sabia que estabas peleándole a la vida y que esa charla fue una caricia desde la distancia. Recordaste tu infancia, tu juventud en ese barrio popular de nuestro Moreno y lo que significó para vos el Fek 67 Bis: “Ahí fuimos felices, vivíamos mucho, éramos libres. Yo crecí en esos lugares, porque ponía bares, porque cuando era joven iba al Azul y Blanco, nos discriminaban para entrar, por eso siempre dije que iba a tener lugares y que no iba a discriminar, ni con la entrada ni con la música».



Así fue, generaste LIBERTAD en cada lugar que brindaste para que lxs artistxs de Moreno puedan expresarse, ante la ausencia de políticas públicas en cultura.



El pasado jueves pasado, 27 de noviembre, el Honorable Concejo Deliberante de Moreno te declaró Personalidad Destacada de la Cultura de Moreno. Un reconocimiento que impulsamos quienes venimos de barrios populares y sabemos que es crecer desde el pie. Lo importante es, que pudiste ver la sesión desde tu casa y, debo confesarte amigo, que me alegró saber que eso te llegaba al corazón. Porque

abriste esa muralla a pura honestidad, lejos de las mezquindades políticas de turno.



Me quedo con esa versión por teléfono que me tocaste de “El Loco Juan”, dando un mensaje claro a Javier Milei, por las políticas de hambruna al pueblo.



Hoy amigo, tengo pena en el pecho, pero se que debo despedirte con música como vos pediste. Con alegría y con vida recorrida. Obviamente la distancia hace que no me pueda acercar esta tarde a la casa velatoria Romano, A LAS 18 HORAS, justo a metros de tu primer boliche. Ahí van a estar muchxs que van a llevar sus instrumentos y van a despedirte como vos pediste. Yo lo hago con esa canción que siempre tocabas con tu ultima banda: “La Flota”.



Porque siempre nos dejabas pensando cuando cantabas “La gente dice que el Loco Juan era guerrillero, porque gritaba las injusticias de los obreros”.



Desde Mendoza, cerca de tu San Juan , te abrazo amigo.



¡Hasta la victoria siempre Marcos Pelaitay! ¡Venceremos!