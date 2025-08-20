Diputados por mayoría desactiva el veto de la ley emergencia en discapacidad

El número es tan amplio que el deseo mileísta de un tercio se convierte en pesadilla. Un proyecto de ley votado por ambas cámaras que el Presidente vetó. El andamiaje de los poderes está aceitado y Diputados vuelve a la carga y ratifica la iniciativa que para ser ley debe ser aprobada, otra vez, por el Senado. Victoria transversal, derrota del oficialismo que está decidido a sostener el déficit.



Con 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados rechazó el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La propuesta actualiza aranceles de prestaciones por inflación y crea una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo.



Estos son los 172 diputados/as que rechazaron el veto presidencial:





Los 73 diputados /as que apoyaron el veto presidencial:





