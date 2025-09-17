El Municipio convoca a festejar la Primavera, a democratizar la cultura

GACETILLA OFICIAL –

Se trata de la 23° Fiesta Provincial del Plantín Floral, el 21° Encuentro de las Provincias y su Cultura y la séptima edición del Festival Urbano FU 2025, con entrada libre y gratuita



El Municipio de Moreno celebrará la llegada de la primavera con una serie de shows en vivo en un ambiente de fiesta, diversidad y participación popular que se desarrollarán del 19 al 21 de septiembre, en la plaza Dr. Buján, ubicada en Ruta Provincial N°7 km 35,5. Todos de entrada libre y gratuita.



Los festejos comenzarán con la 23° edición de la Fiesta Provincial del Plantín Floral que se realizará del viernes 19 al domingo 21, de 10 a 20 horas, y reunirá a productoras y productores locales en una gran feria con exposición y venta de plantas, charlas y talleres que permitirán al público conocer y disfrutar la riqueza de la floricultura local. También habrá sorteos y espectáculos en vivo.



A continuación, se detalla el cronograma de actividades:



Viernes 19

13 horas – Jorgelina Scibona: «Taller de arreglos florales»

14 horas – Arbolado Urbano: «El embellecimiento de los espacios públicos de Moreno»

15 horas – Esteban Mazzuco: «Sustratos»



Sábado 20

11 horas – Carlos Piccinetti: «Bioinsumos: hongos y bacterias como aliados de tus plantas»

12 horas – Vamp: «Método Bokashi, las tres M del suelo»

13 horas – Carolina Vivas: «Plantas nativas y su uso en el diseño de jardines»

14 horas – Ana Bajcura: «Diseño de Jardines pequeños y veredas urbanas»

15 h Carlos Giulodoro: «Diseño de jardines con bulbos»

16 horas – Rubí de Yuyo Verde: «Jardín de polinizadores en maceta»

17 horas – Presentación del libro REVINA: «Guía de Planificación del Paisaje en Áreas Naturales Protegidas».



Domingo 21

11 horas – Ana Fusaro: «Plantas Carnívoras»

12 horas – Victoria de Petricor: «Prensado botánico y técnicas de preservación»

13 horas – Agustina Hilbert: «Rosales en primavera: poda y cuidados básicos»

14 horas – Alina Cantó de Ambientalina: «Suelo vivo: la red trófica del suelo»

15 horas – Ambiente: «Compostaje domiciliario»

16 horas – Ricardo Paz: «Bonsai, arte con árboles recuperados»

17 horas – Lu Carella de Una Casa Huerta: «Corredores biológicos con plantas florales»



En simultáneo, tanto el viernes como el sábado se llevará a cabo el 21° Encuentro de las Provincias y su Cultura, un evento declarado de interés turístico nacional que ofrecerá la posibilidad de recorrer las expresiones artísticas de distintas regiones del país. La grilla incluirá la presentación de Jorge Abregu, Peteco Carabajal y Antonio Tarragó Ros.



El cierre del fin de semana será el domingo 21, de 13 a 21 horas, con la séptima edición del Festival Urbano. En esta oportunidad se presentarán El Mató a un Policía Motorizado, Turf y Malandro, junto a artistas emergentes de Moreno como Militantes del Clímax, Mir Nicolás, Ana Milagros, La Valenti y Femi, además de un artista sorpresa que se dará a conocer en el escenario. La propuesta se complementará con la Street Fu, un torneo de básquet 3×3, juegos, feria de emprendedoras y emprendedores y un amplio patio gastronómico.



Estas tres celebraciones reflejan la apuesta del Gobierno local por democratizar la cultura, impulsar a las y los artistas locales y recuperar el espacio público como lugar de encuentro colectivo.