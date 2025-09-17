El Municipio convoca a festejar la Primavera, a democratizar la cultura

GACETILLA OFICIAL –
Se trata de la 23° Fiesta Provincial del Plantín Floral, el 21° Encuentro de las Provincias y su Cultura y la séptima edición del Festival Urbano FU 2025, con entrada libre y gratuita
El Municipio de Moreno celebrará la llegada de la primavera con una serie de shows en vivo en un ambiente de fiesta, diversidad y participación popular que se desarrollarán del 19 al 21 de septiembre, en la plaza Dr. Buján, ubicada en Ruta Provincial N°7 km 35,5. Todos de entrada libre y gratuita.
Los festejos comenzarán con la 23° edición de la Fiesta Provincial del Plantín Floral que se realizará del viernes 19 al domingo 21, de 10 a 20 horas, y reunirá a productoras y productores locales en una gran feria con exposición y venta de plantas, charlas y talleres que permitirán al público conocer y disfrutar la riqueza de la floricultura local. También habrá sorteos y espectáculos en vivo.
A continuación, se detalla el cronograma de actividades:
Viernes 19
13 horas – Jorgelina Scibona: «Taller de arreglos florales»
14 horas – Arbolado Urbano: «El embellecimiento de los espacios públicos de Moreno»
15 horas – Esteban Mazzuco: «Sustratos»
Sábado 20
11 horas – Carlos Piccinetti: «Bioinsumos: hongos y bacterias como aliados de tus plantas»
12 horas – Vamp: «Método Bokashi, las tres M del suelo»
13 horas – Carolina Vivas: «Plantas nativas y su uso en el diseño de jardines»
14 horas – Ana Bajcura: «Diseño de Jardines pequeños y veredas urbanas»
15 h Carlos Giulodoro: «Diseño de jardines con bulbos»
16 horas – Rubí de Yuyo Verde: «Jardín de polinizadores en maceta»
17 horas – Presentación del libro REVINA: «Guía de Planificación del Paisaje en Áreas Naturales Protegidas».
Domingo 21
11 horas – Ana Fusaro: «Plantas Carnívoras»
12 horas – Victoria de Petricor: «Prensado botánico y técnicas de preservación»
13 horas – Agustina Hilbert: «Rosales en primavera: poda y cuidados básicos»
14 horas – Alina Cantó de Ambientalina: «Suelo vivo: la red trófica del suelo»
15 horas – Ambiente: «Compostaje domiciliario»
16 horas – Ricardo Paz: «Bonsai, arte con árboles recuperados»
17 horas – Lu Carella de Una Casa Huerta: «Corredores biológicos con plantas florales»
En simultáneo, tanto el viernes como el sábado se llevará a cabo el 21° Encuentro de las Provincias y su Cultura, un evento declarado de interés turístico nacional que ofrecerá la posibilidad de recorrer las expresiones artísticas de distintas regiones del país. La grilla incluirá la presentación de Jorge Abregu, Peteco Carabajal y Antonio Tarragó Ros.
El cierre del fin de semana será el domingo 21, de 13 a 21 horas, con la séptima edición del Festival Urbano. En esta oportunidad se presentarán El Mató a un Policía Motorizado, Turf y Malandro, junto a artistas emergentes de Moreno como Militantes del Clímax, Mir Nicolás, Ana Milagros, La Valenti y Femi, además de un artista sorpresa que se dará a conocer en el escenario. La propuesta se complementará con la Street Fu, un torneo de básquet 3×3, juegos, feria de emprendedoras y emprendedores y un amplio patio gastronómico.
Estas tres celebraciones reflejan la apuesta del Gobierno local por democratizar la cultura, impulsar a las y los artistas locales y recuperar el espacio público como lugar de encuentro colectivo.
MÁS HISTORIAS
«Si los que legislan son consecuentes hoy se cae el veto de Milei»
«La situación de la Universidad es grave, no podemos esperar mas»
Llega la séptima del Festival Urbano con aportes públicos y privados