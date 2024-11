En el marco del Día de la Soberanía Nacional, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández junto a integrantes de la Unión de Ex Combatientes de Malvinas (UCIM) inauguró el Museo Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur en Paso del Rey, que busca conmemorar y preservar la memoria de nuestra historia.

Durante la ceremonia, la jefa comunal destacó: “Este museo es muy impresionante. Los veteranos lo merecen por haber defendido la Patria con el cuerpo. Este espacio honra no solo a quienes quedaron en Malvinas, sino también a aquellos compañeros que no llegaron a ver este museo. Estoy convencida de que, de alguna manera, están aquí con nosotros disfrutando este lugar tan lleno de memoria”.



Y agregó que “Malvinas siempre será un estandarte de rebeldía, soberanía y defensa de nuestra nación. En un momento en el que se niega la soberanía nacional desde el Gobierno Nacional, este museo se convierte en un símbolo. Malvinas no es solo historia, es presente y futuro”.



El Museo Malvinas, ubicado en Justo Daract y Arribeños, abre sus puertas de martes a viernes de 9 a 15 horas, y sábados y domingos de 15 a 18 horas. Con una superficie cubierta de 549 metros cuadrados, cuenta con una sala de exposiciones, un Salón de Usos Múltiples (SUM), oficinas, consultorios, un auditorio y baños adaptados para garantizar la accesibilidad. La obra, financiada mediante el Fondo de Financiamiento Educativo, se concretó en aproximadamente un año y medio, gracias al esfuerzo conjunto del Municipio, los veteranos y sus familias, quienes trabajaron arduamente para lograr este proyecto.



Por su parte, Jorge Sánchez, veterano del Regimiento de Infantería Mecanizado 6, expresó su emoción por la apertura: “Este lugar nos cambia todo. Ahora tenemos un centro de contención para nosotros, pero también un espacio para compartir nuestra historia con la sociedad, especialmente con las escuelas. Aquí podemos contar lo que vivimos en Malvinas, nuestra epopeya, y mostrar cómo fue esa guerra contemporánea para que las nuevas generaciones entiendan el sacrificio que hicimos por nuestra patria. Es un orgullo poder contar nuestras experiencias y mantener viva la memoria de Malvinas”.



La UCIM continúa con su trabajo para garantizar que el museo no sea solo un lugar de recuerdo, sino un motor para el aprendizaje, la reflexión y la construcción de una identidad soberana. Este espacio se suma a los esfuerzos por mantener viva la memoria de los héroes de Malvinas y fomentar en las nuevas generaciones el compromiso con la soberanía nacional.



Acompañaron también, la secretaria de Cultura, Educación y Deportes, Cynthia Muñoz; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Emmanuel Fernández; la diputada provincial Noelia Saavedra; Veteranos de Malvinas y autoridades locales.