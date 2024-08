Jubilados en lucha: «Nosotros hicimos este país, y ahora que somos jubilados nos escupen»

Como cada miércoles los jubilados se movilizaron frente al congreso. La respuesta del gobierno fue una brutal represión con gases y palos a personas de 70, 80 y más años. Esto generó un amplio repudio y repercusiones en los medios como la entrevista en C5N a jubilados de distintas asambleas de la Zona Oeste que aquí reproducimos.



El gobierno de Milei decidió claramente quienes van a ser los que paguen el ajuste que propone: los jubilados. Aquellas personas que trabajaron toda su vida y ahora quieren vivir dignamente lo que les queda.

Pero los jubilados no se resignan: “Prefiero morir de pie que de rodillas”, dice uno de los cientos que salieron ayer a las calles y fueron brutalmente reprimidos por los esbirros de Patricia Bullrich que no tuvieron ningún tipo de pruritos con pegarle palazos (muchos apuntados a la cabeza) y tirarle gases adultos mayores. “Este gobierno nos mata de hambre o a palazos”, dijo otro de ellos “y de hambre no me voy a morir, voy a pelear”, completó.



Los jubilados se manifestaban contra el veto presidencial a un aumento de $17,000 que votaron diputados y senadores y que ellos consideran miserable: “es lo que vale una pizza”, dijo una jubilada. La brutal represión generó un amplio repudio replicado en varios medios, que mientras mostraban las imágenes de los palos y gases, invitaban a esos mismos jubilados a nuevas entrevistas. En este caso mostramos la entrevista que les realizó el “gato” Silvestre en C5N a Guillermo, Tabaré y Eduardo, todos ellos integrantes de comisiones de jubilados de la Asamblea del oeste. Guillermo de Ituzaingó, Tabaré y Eduardo de Morón.





En el piso del canal Eduardo comenzó contando que están con los movimientos de jubilados históricos, “hay gente que viene peleando desde que estaba con Norma Plá”, están las asambleas barriales, agrupaciones políticas, estudiantiles, de trabajadores, que “salimos a la calle porque esto no se aguanta más”.



Luego Silvestre les marcó que la convocatoría no tuvo todo el acompañamiento que necesitaba, a lo que Guillermo contestó : “La ausencia de las grandes partidos tradicionales es notoria desde hace tiempo y de la CGT también. Pero el bloque de diputados del Frente de Izquierda estuvo con nosotros”.

https://www.laizquierdadiario.com/Jubilados-en-lucha-Nosotros-hicimos-este-pais-y-ahora-que-somos-jubilados-nos-escupen