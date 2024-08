La declaración de Cristina y la violencia que precedió al atentado

“Este juicio es a los autores materiales del hecho, faltan los autores intelectuales, los financiadores”, afirmó la ex presidenta Cristina Kirchner este miércoles en el juicio que se realiza por el ataque que se perpetró contra su vida el 1 de septiembre de 2022. “Creo que el Poder Judicial, lo que considero el Partido Judicial, protegió y sigue protegiendo a quienes tuvieron que ver con el atentado”, agregó sobre el final de su testimonial, que realizó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 6. La escuchaban sentados en el banquillo de la sala las únicas tres personas acusadas de intentar asesinarla cuando ejercía la vicepresidencia de la Nación: Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo. Es que la pesquisa fue fraccionada y todo lo que hace a la línea política y financiera se sigue sustanciando casi sin avances en instrucción, en el despacho de la jueza María Eugenia Capuchetti, criticada por Cristina y sus abogados.

CFK declaró este miércoles en un juicio en Comodoro Py por primera vez como víctima. Su testimonio se extendió por poco más de una hora y en ese lapso cuestionó la investigación del caso porque no ahondó en la línea política y económica; señaló los hechos que comprometen con el atentado al diputado del PRO Gerardo Milman y al líder de ultraderecha Hernán Carrol; a la hora de contextualizar el intento de asesinato, vinculó el ataque a la violencia que impartieron en su contra el Partido Judicial y los medios hegemónicos de comunicación; resaltó que la agredían por su condición de mujer; apuntó contra la organización Revolución Federal, que dejó de existir tras el intento de homicidio; y dio detalles de cómo cambió su vida desde que le gatillaron en la cabeza. También criticó el accionar de la Policía de la Ciudad, que en la previa del ataque, mientras el fiscal Diego Luciani pedía una condena de 12 años de cárcel para ella en el juicio de Vialidad, se apostó en los alrededores de su domicilio en el barrio porteño de Recoleta y protegió a quienes se manifestaban en su contra y atacó a quienes se movilizaban para apoyarla. “Hacía inteligencia”, dijo sobre la Policía de la Ciudad. Respecto al fiscal Luciani aseguró que “contribuyó al clima de violencia”. La causa Vialidad es una de las paradigmáticas de persecución judicial que tiene Cristina y en la que fue condenada a 6 años de prisión.

En un fuerte gesto político, acompañaron a CFK durante la audiencia, dirigentes como el gobernador Axel Kiciloff, diputados y senadores, referentes sociales como Juan Grabois y de organismos de Derechos Humanos como el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel o Charly Pisoni de HIJOS.

La violencia que precedió al atentado

La audiencia comenzó apenas pasadas las 9.30 y culminó seis minutos antes de las 11 de la mañana. CFK respondió las preguntas que le realizaron sus abogados, Marcos Aldázabal y José Ubeira (querellantes), la fiscala general Gabriela Baigún, los letrados defensores y los jueces del TOF 6, integrado por los Sabrina Namer, Ignacio Fornari y Adrián Grunberg.

Al comienzo de la audiencia las preguntas giraron en torno al contexto de violencia que precedió al atentado. Cristina dijo que “los episodios violentos fueron in crescendo» . Recordó el acto de Revolución con guillotinas en Plaza de Mayo, la manifestación con bolsas mortuorias en Casa Rosada y agresiones en su domicilio de Juncal y Uruguay, en Recoleta, donde se produjo el ataque de Sabag Montiel. “Venían a mi casa a insultarme todos los días. Venia una combi cada 15 días, se bajaban señoras y señores, ponían marchas militares e insultaban y se iban”, recordó. También rememoró “la destrucción de mi despacho como vicepresidenta el día que se discutía el acuerdo con el FMI” y el Congreso fue apedreado. CFK resaltó dos cuestiones: que la sesión aquel día era en la Cámara Diputados y que su despacho (era presidenta del Senado) fue marcado para ser atacado. “Mi despacho fue marcado, se lanzaron bombas de pintura para identificarlo”, resaltó. Y agregó sobre ese episodio: “Durante 30 minutos apedrearon y destruyeron el despacho y ni la Policía de la Ciudad ni la Policía Federal intervinieron”.

En la secuencia de hechos violentos que precedieron al atentado, la ex presidenta recordó una pegatina de carteles en la Ciudad de Buenos Aires con su rostro que la responsabilizaban de 35 mil muertes durante la pandemia: “5 mil más que los 30 mil detenidos-desaparecidos. No es casualidad lo de los números”, acotó. Y dijo que “si bien se descubrió donde esos afiches habían sido impresos todavía no tenemos por parte de la Justicia ninguna novedad”.

“Curiosamente –destacó-, todo esos grupos, como los que iban a mi casa, a partir del atentado desaparecieron”. “Desde ese 1 de septiembre de 2022 no fueron nunca más esas personas que eran muy cuidados por la Policía de la Ciudad”, remarcó. Acto seguido recordó cuando, durante los alegatos del juicio de Vialidad, la Policía de la Ciudad realizó un imponente vallado en el departamento de Recoleta y prácticamente redujo la movilidad de la expresidenta. “La Policía de la Ciudad fue muy agresiva con quienes venían a apoyarme y decorativa con los que venían a insultarme”, recordó. Y contó las agresiones que sufrió su hijo, el diputado Máximo Kirchner, cuando durante aquellas jornadas intentó llegar a lo de su madre: “Mi hijo fue agredido por la Policía de la Ciudad. No le permitían llegar a casa. Además de ser insultado fue agredido. Le saqué una foto cuando llegó a casa. Me prohibió que la difundiera”. También señaló que “la Policía de la Ciudad hacía tareas de inteligencia. Está comprobado”.

“Ese era el clima que se vivía antes del atentado que terminó con el tiro que no salió”, dijo, parafraseando una nota de Clarín que se publicó 10 días después del intento de asesinato titulado: “Cristina, entre la bala que no salió y el fallo que sí saldrá”. La ex presidenta también dedicó un apartado de su declaración al fiscal Diego Luciani, quien hizo un estridente alegato en la previa al ataque en su contra.

“Luciani contribuyó al clima de violencia”

“El fiscal Luciani contribuyó al clima de violencia de una manera indubitable”, afirmó Cristina. Dijo que en el juicio Vialidad el fiscal no hizo un alegato “en los términos que prevén las costumbre” sino que hizo “una actuación plagada de mentiras, adjetivaciones ante a falta de pruebas, difamaciones, construyendo un clima”. “Eso fue del 1 al 22 de agosto, que fue esa diatriba, que no puede llamarse alegato”, afirmó. La expresidenta recordó que el fiscal estaba en “prime time a pantalla partida (en todos los medios), con la puerta de mi casa. Esto motivó que cuando finalizó su diatriba fuera gente (a mi casa) de la que siempre iba, (y) que era cuidada por la Policía de la Ciudad, a insultar y agraviar”.

En pos de ejemplificar lo que hace a Luciani, agregó: “Uno de los acusados planteó que quería que lo defendiera el doctor Luciani”. La referencia es a Sabag Montiel que en una nota que escribió desde la cárcel había pedido que su defensa la tomara el fiscal.

Los ataques misóginos cuando era presidenta

Cristina también mencionó los ataques simbólicos que recibió cuando fue presidenta. Para referirse a esos ataques mostró una serie de portadas de la revista Noticias donde aparecía crucificada o con un ojo morado. “Tiene actualidad”, dijo. En ese momento recordó la caricatura que hizo de ella Hermenegildo Sabat, en Clarín, con el ojo morado y la boca tapada y que ella criticó. Fue durante la crisis con el campo de 2008. “Me acuerdo tuve una crítica por eso. Es curioso. Todos saben que yo no soy feminista. Nunca nadie dijo nada. Era la primera presidenta electa mujer. Sigo siendo la única mujer electa. Sufría estos ataques”, dijo. “La construcción del machismo y la misoginia en la Argentina no es una cuestión menor. A ningún hombre presidente lo caricaturizaron de esa manera, jamás”, añadió.

Cristina sostuvo que los ataques que sufrió fueron por su condición de mujer, su posicionamiento político y las medidas que implementó durante sus gobiernos: “Mujeres en política hay muchas. Pero que toman la decisión de recuperar YPF, los recursos de los trabajadores o crear una asignación por hijo para disminuir la pobreza y disminuirla…desendeudamos el país. Hay una innumerable cantidad de políticas que provocan la crispación de los poderes concentrados de la economía”.

“La instrucción de Capuchetti fue un desastre total”

Respecto a la causa del atentado dijo que “la instrucción de la doctora Capuchetti” fue “un desastre total y absoluto”. Cristina resaltó que solo están acusados los ejecutores del atentado pero no los autores intelectuales ni quienes financiaron el ataque. Y señaló por eso no solo a Capuchetti, la única jueza que Mauricio Macri nombró en la primera instancia de Comodoro Py, sino también a los camaristas porteños que revisan lo hecho por esa magistrada, que visitaba la exSIDE antes de ser nombrada jueza. Ellos son Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, tres jueces nombrados por Macri también. Los últimos dos, a dedo.

La cámara porteña, por ejemplo, ratificó la decisión de Capuchetti de mantener separada la causa del atentado de la que investiga a la violenta organización Revolución Federal. Para el magistrado Marcelo Martínez de Giorgi, que está a cargo de ese otro expediente, las causas debieran tramitar conjuntas porque el ataque contra Cristina fue el último eslabón de una secuencia de agersiones. Pero Llorens mantuvo la posición de la magistrada. La elevación a juicio también fue fragmentada. Mientras hoy en el debate están Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo, en primera instancia, es decir, en manos de Capuchetti, duerme la pista Milman, la pista Carrol y lo que hace a la financiación del atentado.

Por ese motivo, este miércoles, CFK criticó: “Puede haber un mal juez de instrucción pero cuando ese juez es ratificado por las instancias superiores… La unificación que se quiso hacer de la causa de Revolución Federal y mi atentado fue rechazada. No fue solo la doctora Capuchetti. Fue el Partido Judicial”.

NOTA: EL DESTAPE