La única verdad es la digital

La pobreza es parte de la realidad real que la realidad digital encubre y restituye, escribe Alfredo Grande. Por eso mismo agrega que los empobrecidos tienen absoluta carencia de inteligencia artificial. Y por tanto, son reservorios de inteligencia natural.

https://pelotadetrapo.org.ar/la-unica-verdad-es-la-digital



Bismarck, el canciller alemán, asemejaba la política a las salchichas: “Es mejor no ver cómo se hacen”. Hago mía esa frase, pero la uso para el auge de la ultraderecha. A la cual denominar fascismo sea quitarle poder de fuego. Pero sería tema para otro trabajo, para el cual estoy seguro no estar capacitado. Solo insistir que, en el mejor de los casos, o en el peor, es un fascismo potenciado. Y la potencia es porque el sufragio universal le da una legalidad que, si bien no es lo mismo que legitimidad, se empieza a parecer demasiado.



La confusión nada ingenua entre sufragio y democracia es decisiva. Esa confusión crea un silogismo falopa. “En la democracia se vota. Por lo tanto, si se vota es democracia”. Pues no. Puede votarse cualquier cosa. Ya sucedió. Si bien el genocidio nazi no se votó, se votó a quien lo implementó.



Habría que empezar por el instituto del balotaje. Su origen es claramente reaccionario. Pero como otras cosas las democracias lo convalidaron. Balotaje mata democracia. Digitalidad mata realidad. En pocas palabras, la ultraderecha es posible porque lo digital es un imperio. Lo artificial de la inteligencia es justamente lo digital.



“La única verdad es la realidad”, dijo Aristóteles y el general Perón hizo propias estas palabras, a las que el imaginario popular dio status de verdad indiscutida. Hoy habría que agregar: es la realidad digital.



El telescopio que diseñó Galileo Galilei acercó la realidad real. Por eso fue amenazado por la Inquisición de la Iglesia de Roma en el nombre del papa Urbano VIII. Cuando los poderes supremos se apoderan sea de un telescopio o de la inteligencia artificial, la ultraderecha está de parabienes.



Dicho de otra manera: la ultraderecha siempre existió. Lo que cambia es su denominación epocal. Ahora VOX, hace unos siglos el CESAR. Pero leemos en Marcos 14.7 “Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros”. Hoy diría “empobrecidos”. La pobreza es parte de la realidad real que la realidad digital encubre y restituye. Lo digo en clave de tango: “en tu esquina rea cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel”.



Cualquier bruto, bruta, brute con la IA se cree Gardel. Los empobrecidos tienen absoluta carencia de inteligencia artificial. En eso reside su fuerza y el pánico de los CESAR actuales. Lo digo de otra manera. Los empobrecidos son la inteligencia natural. Lo mismo que la de los originarios. Los niños y niñas. Las jubiladas y los jubilados. Son todos reservorios de Inteligencia Natural.



¿Se infirió de lo escrito que considero a la Inteligencia Artificial como sinónimo de ultraderecha? Si. Hoy las izquierdas son Inteligencia Natural.



¿Lo digo porque soy de izquierdas? Sí. Aunque quizá sea al revés: soy de izquierdas porque lo digo.