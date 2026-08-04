

En el marco de la movilización realizada hacia el Consejo Escolar de Moreno al cumplirse ocho años de la explosión que provocó las muertes de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, Natalia Verón, referente de Alternativa Estatal, cuestionó el estado de la infraestructura escolar, denunció el uso del Fondo Educativo y convocó a profundizar la organización y la lucha de trabajadores, docentes y estudiantes.



Desde la radio abierta instalada frente al edificio del Consejo Escolar, y bajo la mirada de las autoridades del organismo, Verón sostuvo que el contraste entre las condiciones del edificio administrativo y las escuelas públicas del distrito expone las prioridades de la gestión municipal.



«Les preguntaría a los funcionarios qué se siente trabajar en un edificio acondicionado mientras las escuelas se caen a pedazos», expresó, al señalar que existen decenas de establecimientos con serios problemas edilicios que afectan el normal desarrollo de las clases.



La dirigente afirmó que las intervenciones oficiales se limitan a reparaciones superficiales, mientras persisten problemas estructurales. «Les hacen una pintadita, una lavada de cara, pero los baños se inundan, las cocinas presentan riesgos, las estufas explotan y en esas escuelas estudian nuestros hijos«, denunció.



En su intervención también cuestionó el emplazamiento del Consejo Escolar en el predio que estaba destinado a la Escuela Secundaria Politécnica de la Universidad Nacional de Moreno.



Verón remarcó que el 2 de agosto «no puede transformarse en una efeméride» y reivindicó la movilización como la forma de mantener viva la memoria de Sandra y Rubén.



«A Sandra y a Rubén se los recuerda movilizados y luchando. Es una jornada de lucha por escuelas seguras y dignas», afirmó.



Entre los principales reclamos, insistió en el cumplimiento de los doce puntos de habitabilidad en todos los establecimientos educativos y en que la totalidad del Fondo Educativo sea destinada a infraestructura escolar.



«Seguimos exigiendo que el 100% del Fondo Educativo vaya a las escuelas para que docentes, auxiliares y estudiantes puedan enseñar y aprender en condiciones seguras», sostuvo.



La referente de Alternativa Estatal amplió las responsabilidades políticas por la situación de las escuelas y señaló que el problema excede a una sola gestión.



«No fue solamente el gobierno de Vidal. También responsabilizamos al gobierno de Axel Kicillof por el ajuste sobre docentes y auxiliares, y a la gestión de Mariel Fernández por el destino que le da al Fondo Educativo mientras las escuelas continúan deteriorándose«, expresó.



«El 2 de agosto no tiene que ser una fecha más del calendario. Hace ocho años que lo recordamos en las calles y así tiene que seguir siendo, organizando a trabajadores, estudiantes y docentes para enfrentar el ajuste y defender la educación pública», concluyó.