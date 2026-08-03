«El pliego de transporte no tiene nada de cristiano»



Carlos López, concejal mandato cumplido y referente del Partido Socialista cuestionó con dureza el pliego de transporte aprobado por el Concejo Deliberante. Sostuvo que no existe una verdadera planificación del sistema, criticó la eliminación de recorridos, la ausencia de audiencias públicas y advirtió que el municipio privilegió negocios antes que las necesidades de los pasajeros.



Realizó un severo análisis del nuevo pliego del transporte público. En diálogo con Desalambrar, aseguró que el oficialismo desaprovechó una oportunidad única para transformar la movilidad urbana y dotar al distrito de un verdadero sistema de transporte.



«La realidad política del gobierno de Mariel Fernández, con mayoría propia en el Concejo Deliberante, permitía avanzar en una reforma profunda. Sin embargo, no hay un sistema nuevo; apenas un diagrama de recorridos«, afirmó.



Para López, un sistema implica «un conjunto de factores que funcionan de manera ordenada y coordinada», algo que, según sostiene, el nuevo pliego no contempla.



López también cuestionó la utilización del predio lindero a la estación de transferencia de colectivos, donde se desarrolla un emprendimiento comercial.



Recordó que en 2007 un grupo de vecinos logró frenar la venta de esos terrenos nacionales destinados a fines sociales.



«La estación nació con un objetivo: respetar la dignidad del pasajero. Hoy se privilegia un negocio antes que mejorar las condiciones de espera de miles de usuarios que siguen haciendo filas bajo la lluvia o el frío«.



Según advirtió, ese espacio podría transformarse en «otro templo de la informalidad laboral», en lugar de ampliar los servicios para los pasajeros.



«Sacan recorridos históricos»



Entre las principales objeciones figura la eliminación de líneas tradicionales.



López aseguró que desaparecerán los recorridos 1 y 2 que atraviesan La Perlita, Altos de La Torre y otros barrios del norte de Moreno.



«¿Qué dijeron los vecinos cuando les informaron que les iban a sacar el colectivo? Eso nunca se publicó porque nunca hubo una verdadera consulta».



«Nunca escucharon a la comunidad»



El exconcejal puso en duda que el pliego haya sido construido junto a los vecinos, tal como sostiene el Ejecutivo municipal.



«Una cosa es hacer reuniones con militantes para subir videos a las redes sociales y otra muy distinta es consultar realmente a la comunidad«.



A modo de ejemplo sostuvo que, siendo vecino de La Perlita, jamás fue convocado a debatir el proyecto.



«Si hubieran hecho una audiencia pública tendrían que haber explicado por qué eliminan recorridos históricos como el 1 y el 2. No podían hacerlo».



«No es un sistema, ni es cristiano»



Sobre el final de la entrevista sintetizó su posición con una definición contundente.



«No hay un sistema nuevo de transporte. No se incorporaron experiencias exitosas, no hubo participación real de la comunidad y tampoco puede decirse que este pliego esté pensado desde las necesidades de los vecinos».



Y concluyó:



«Se perdió una oportunidad histórica. Durante diez años Moreno no podrá discutir cambios de fondo en el transporte público.»



Entrevista completa en Desalambrar Tv:



