Paro docente: La Multicolor reclama enfrentar a Milei y a Kicillof

La dirigente de la corriente Multicolor de SUTEBA Moreno, Lorena Pereira, confirmó la adhesión al paro nacional docente convocado para el próximo lunes, aunque marcó diferencias con la estrategia que viene desarrollando la conducción de CTERA.



«CTERA está sacando paros aislados y no está dando una lucha nacional contra el ajuste de Javier Milei. Nos sacaron el FONID y hay conflictos en distintas provincias que deberían unificarse», afirmó.



Pereira mencionó particularmente la situación de Santa Cruz y consideró que las luchas provinciales deben confluir en un plan de acción común.



«Si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Hay que sumar a todas las provincias porque a Milei se le puede ganar si hay una pelea nacional», expresó.



Como ejemplo, citó el conflicto del Hospital Garrahan.



«Los trabajadores del Garrahan lograron una recomposición salarial del 61 por ciento. Eso demuestra que cuando realmente se lucha se pueden conseguir resultados», señaló.



Pese a sus cuestionamientos hacia la conducción de CTERA, la referente de la Multicolor llamó a garantizar una amplia adhesión al paro del lunes y sostuvo que la protesta también debe incorporar los reclamos provinciales.



«Nosotros llamamos a parar masivamente y planteamos que, además del paro nacional, hay que llevar adelante una movilización a La Plata para reclamar por las demandas que dependen de la Provincia«, indicó.



En ese sentido, adelantó que durante los próximos días las seccionales de la Multicolor realizarán asambleas para coordinar una movilización a la capital bonaerense.



«Cuando nosotros impulsamos una medida de lucha en Moreno tiene un impacto muy grande. A pesar de los intentos por boicotearlas, las medidas terminan siendo masivas», concluyó.