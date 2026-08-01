«La crisis sigue golpeando a las empresas de Moreno y se mantiene la tendencia de despidos»



El titular de la Subdelegación del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires en Moreno, Sergio Gómez, respaldó la realización del Censo Industrial impulsado por el Municipio al considerar que puede transformarse en una herramienta para diseñar mejores políticas públicas, aunque remarcó la importancia de articular la información entre los distintos organismos del Estado. Al mismo tiempo, advirtió que la situación productiva del distrito continúa siendo compleja y atribuyó esa realidad a las políticas económicas del Gobierno nacional.



Gómez señaló que un relevamiento de estas características permitirá conocer con mayor precisión el perfil industrial del distrito.



«Si sirve para mejorar la competitividad de las empresas radicadas en Moreno y promover mayor empleo para los morenenses, eso lo puedo celebrar», afirmó.



El funcionario explicó que, aunque el Municipio ya dispone de información vinculada a las habilitaciones comerciales e industriales, un censo puede aportar datos más específicos sobre la actividad económica y fortalecer la planificación.



Sin embargo, evitó opinar sobre aspectos institucionales del operativo y aclaró que la Subdelegación de Trabajo no interviene en ese tipo de decisiones.



«No me corresponde calificar si debimos estar convocados o no. Esa articulación es entre la Provincia y el Municipio», sostuvo.



Compartir información para mejorar las políticas públicas



Durante la entrevista con Desalambrar, Gómez coincidió en que la construcción de políticas públicas requiere que los distintos organismos compartan información.



«La articulación de información y la colaboración entre distintas entidades siempre sirven para socializar datos y tomar mejores decisiones en materia de políticas públicas hacia los trabajadores», expresó.



Recordó además que la Subdelegación ya entregó al Municipio un informe con el balance de su trabajo y adelantó que volverá a hacerlo este año.



«Nosotros no hacemos estadísticas, pero sí tenemos un termómetro social de lo que ocurre en Moreno a partir de los reclamos que llegan todos los días. Esa información ya la compartimos el año pasado y seguramente volveremos a hacerlo», explicó.



La misma tendencia que el año pasado



Consultado sobre la situación del empleo durante el primer semestre de 2026, Gómez sostuvo que la crisis productiva continúa afectando a las empresas del distrito.



«Seguimos registrando la misma tendencia que el año pasado y yo se la atribuyo fundamentalmente a las políticas de Javier Milei», afirmó.



Sin mencionar empresas en particular debido a negociaciones en curso, describió un escenario de dificultades en distintos sectores industriales.



«Las empresas productivas siguen cayendo. Hay industrias del plástico que venden incluso al mercado sudamericano y hoy no tienen para pagar los sueldos«, señaló.



También indicó que existen problemas en el sector alimenticio y que la disminución de la producción deriva en conflictos laborales.



«Se vende menos y eso genera una serie de problemas: aparecen despidos, dificultades para pagar salarios y aguinaldos, o pagos en cuotas», explicó.



Reclamos permanentes



El responsable de la Subdelegación aseguró que continúan recibiendo diariamente consultas por despidos, fondos de desempleo y conflictos laborales.



«Los trabajadores no registrados son quienes más vienen a asesorarse porque muchas veces fueron despedidos o no cobraron lo que corresponde y quieren saber cómo reclamar», indicó.



Según Gómez, el panorama no muestra señales de recuperación.



«Todo eso llega en un nivel similar al que veníamos viendo el año pasado«, concluyó.



Incertidumbre por el nuevo pliego del transporte



Sobre el impacto que podría tener el nuevo pliego del transporte público en la continuidad laboral de los choferes, Gómez prefirió mantener cautela y no adelantar definiciones.



Reconoció que existe preocupación entre los trabajadores por el eventual cambio de empresas concesionarias y las consecuencias que ello podría tener sobre sus derechos laborales.



«Hay muchos trabajadores del transporte que seguramente están con incertidumbre sobre cómo continuará su relación laboral y cómo se mantendrán sus derechos. Es una materia de otro capítulo», manifestó.



Finalmente, aseguró que la Subdelegación brindará asesoramiento a cada trabajador que lo requiera cuando el proceso avance.



«Cuando llegue el momento podremos hablar con mayor precisión. Mientras tanto, cualquier trabajador que necesite asesoramiento puede acercarse y analizaremos cada caso en particular«, concluyó.



Entrevista completa en Desalambrar Tv:



