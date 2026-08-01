Nahuel Almirón, el primer doctor formado en la UNM: un hito que reivindica el valor de la universidad pública



La Universidad Nacional de Moreno (UNM) celebró un hecho histórico para su comunidad académica. Nahuel Almirón Rodríguez se convirtió en el primer investigador en formación de la institución en obtener un doctorado, un logro que representa no solo una conquista personal, sino también una demostración del potencial de la educación pública para formar profesionales, docentes e investigadores de excelencia.



Graduado y docente de la Licenciatura en Comunicación Social, Nahuel obtuvo el título de Doctor en Ciencias Sociales y Humanas tras defender en la Universidad Nacional de Quilmes la tesis «Retratos de Buenos Aires en las transposiciones cinematográficas del cuento realista nacional (1950-1970)».



Su trayectoria está profundamente vinculada a la UNM. Desde 2015 desarrolla tareas de docencia e investigación y fue becario doctoral de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC), con lugar de trabajo en el Centro de Estudios de Medios, Comunicación y Lenguaje de la universidad. Además, recientemente recibió dictamen favorable del CONICET para iniciar una beca posdoctoral cofinanciada por ese organismo y la propia UNM.



El reconocimiento adquiere una dimensión especial en un contexto de debate sobre el financiamiento del sistema universitario y científico. La historia de Nahuel sintetiza el recorrido que hace posible la universidad pública: un estudiante que ingresa a una institución del conurbano bonaerense, se forma, investiga, enseña y alcanza el máximo grado académico.



En esa línea se expresó el profesor Armando Minguzzi, director de la tesis, quien definió la jornada como un motivo de «inmenso orgullo» y recordó que Nahuel pertenece a las primeras camadas de estudiantes de la Universidad Nacional de Moreno. También destacó el acompañamiento realizado junto al codirector, Maximiliano Linares, y remarcó que el doctorado es el resultado de años de trabajo compartido, investigación y crecimiento académico.



Minguzzi subrayó en su posteo para las redes sociales que detrás de este logro está «todo lo maravilloso de la universidad pública»: la posibilidad de acceder a becas otorgadas por el Estado, el apoyo de la Provincia de Buenos Aires y de la CIC, pero, sobre todo, el esfuerzo cotidiano de los estudiantes y de sus familias. Durante la defensa de la tesis, reflexionó sobre el carácter igualador de la universidad argentina y afirmó que uno de los principales motores de quienes llegan a las aulas es la búsqueda de un futuro mejor.



Finalmente, volvió a poner en valor uno de los principios históricos de la educación superior argentina: «Acá nadie se rinde». Para el docente, el verdadero protagonista fue Nahuel Almirón, a quien definió como «el primer doctor nacido y criado en la querida Universidad Nacional de Moreno».