Sin ponerse «Colorado» pidió la renuncia de Victoria Villarruel



El jefe de Gabinete, Diego Santilli, salió al cruce de las durísimas declaraciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel contra el presidente Javier Milei y le reclamó que abandone el Gobierno si ya no comparte el proyecto político que integró desde la campaña electoral.



La polémica se desató luego de que la diputada libertaria Lilia Lemoine publicara en sus redes sociales un mensaje en el que vinculó a Villarruel con distintos dirigentes peronistas y la acusó de formar parte de una presunta maniobra política contra el Presidente. Ese planteo fue replicado por Milei y motivó una respuesta pública de la vicepresidenta.



A través de su cuenta de X, Villarruel cuestionó con dureza al mandatario y aseguró sentir preocupación por su situación personal.



«Me preocupa profundamente que el Presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior», escribió.



En el mismo mensaje agregó:



«El presidente de la Nación no puede haber twitteado semejante estupidez. Si es así, que muestre todas las pruebas de estas afirmaciones inventadas por cerebro de microbio Bolukalo», expresó en alusión a Lilia Lemoine.



Las declaraciones generaron una inmediata reacción del jefe de Gabinete, quien defendió al Presidente y cuestionó el accionar de la vicepresidenta.



«Me parece una barbaridad lo de Villarruel, un disparate, una falta de sentido común. Y sobre todo contra un presidente que agarró un país devastado. Me parece una falta de respeto y unos agravios impropios de una persona que acompañó al Presidente en la fórmula», afirmó Santilli.



El funcionario sostuvo además que no encuentra explicación para la actitud de la vicepresidenta y consideró que, si mantiene esas diferencias con el Gobierno, debería abandonar su cargo.



«Estoy en total desacuerdo con Villarruel. No entiendo por qué hace lo que hace en vez de apoyar a un gobierno para sacar al país adelante. Siempre pone palos en la rueda. Si no está de acuerdo, que dé un paso al costado, que arme su proyecto y que compita», concluyó.



Las declaraciones profundizan la crisis política entre el Presidente y su vicepresidenta, un conflicto que volvió a escalar luego de que Villarruel respondiera públicamente a las acusaciones formuladas por Lilia Lemoine y replicadas por Javier Milei.



Un dato sobresale en la intervención de Santilli: no cuestionó las acusaciones lanzadas por Lilia Lemoine y reproducidas por Javier Milei, origen del conflicto con Villarruel. Su respuesta estuvo dirigida exclusivamente a la vicepresidenta, sin tomar distancia del contenido de las imputaciones que detonaron la crisis.