La concejala Lorena Alderete, denunciada por un supuesto ardid en un caso de violencia de género



Un hombre denunciado por violencia de género, que estuvo ocho meses privado de su libertad, fue absuelto por la Justicia. Según consta en diversas notas periodísticas, el debate oral resultó trascendente para comprobar su inocencia. Además, hubo testimonios que darían cuenta de una planificación orquestada por la exmujer del acusado, en la que habría participado Lorena Alderete, quien fue Subsecretaria de Promoción y Prevención de las Violencias de Género y actualmente ocupa una banca en el bloque «marielista» de Fuerza Patria.



El caso de P.D.S. se remonta a 2022, Los hechos por los que estuvo sometido a proceso quedaron calificados como amenazas (dos hechos) y amenazas coactivas (dos hechos). Ese mismo año ocurrió el femicidio de Irma Vera, causa en la que Alderete como funcionaria de la gestión Mariel Fernández intervino en defensa de los autores del brutal crimen.







CASO P.D.S



El debate oral no solo concluyó con la absolución del imputado tras ocho meses de prisión preventiva, sino que además expuso un escenario completamente distinto al que había sustentado la acusación inicial. La declaración de la hija adolescente de la expareja resultó determinante: aseguró que las denuncias contra su padre fueron un invento de su madre y afirmó que era ella quien ejercía violencia contra el grupo familiar, en un contexto de consumo problemático de drogas.



La joven relató que, durante una discusión, su madre le arrojó un palo de amasar por la espalda a su padre luego de insultarlo porque «no le daba dinero para comprar drogas». También declaró que una de sus hermanas, asmática, necesitaba una medicación indispensable para respirar, pero que su madre salía por las noches a venderla para obtener dinero y comprar estupefacientes.



El juicio también dejó al descubierto que los testimonios incorporados durante la etapa de instrucción fueron considerados falaces y contradictorios. En ese marco, la adolescente involucró a quien entonces era Subsecretaria de Promoción y Prevención de las Violencias de Género del Municipio de Moreno y hoy concejal de Fuerza Patria, Lorena Alderete. Según su declaración ante el Tribunal, durante una marcha su madre se acercó a Alderete para preguntarle «cómo podía hacer para meterlo preso» y «poder cobrar un subsidio». Ese testimonio incorporó al debate oral el presunto rol que habría tenido la entonces funcionaria municipal en los hechos que terminaron con un hombre privado de su libertad durante ocho meses y posteriormente absuelto por la Justicia.



P.D.S estuvo cuatro meses en una unidad penitenciaria y otros cuatro bajo prisión domiciliaria hasta que el 17 de junio de este año fue absuelto en el juicio oral. Durante el debate, la Fiscalía concluyó que «no existen elementos suficientes para sostener la acusación inicial».



La declaración de la adolescente incorpora el supuesto rol de la actual concejala. Aseguró que en durante una marcha su madre se acercó a Alderete para preguntarle «cómo podía hacer para meterlo preso» y «poder cobrar un subsidio».











Para el Dr. Fernando Sicilia, abogado del hombre que fue víctima de un ardid y absuelto por la justicia, la gravedad del hecho radica en tres aspectos centrales: por un lado, una persona privada de su libertad “injustamente”; por el otro, hubo un “engaño” al sistema judicial; por último, se utilizó este mecanismo “para nutrirse de dinero público a sabiendas de la falsedad de la acusación”.



“Alderete sabía que la denunciante tenía problemas de consumo, que lo único que buscaba era echar a su marido de la casa y cobrar un plan social. También conocía la tamaña vulnerabilidad de la denunciante y, aun así, le marcó el camino para llevar adelante este aberrante delito. Además, tenía un alto cargo en la Dirección de Género de la Municipalidad de Moreno”, completó Sicilia.



“Entiendo que también pudo haberse configurado una malversación de caudales puesto que no existía violencia de género alguna que justifique que esa persona cobre ese plan. Es decir, por las instrucciones dadas por Alderete, esa mujer cobró dinero que le pertenece a las verdaderas víctimas de violencia de género”, cuestionó el letrado.



La legisladora respondió a la consulta del gran diario argentino. Alderete afirmó a Clarín «no estar al tanto de la denuncia» y agregó: «Es absolutamente falso que haya instigado a alguien a un falso testimonio. Lo único que hice fue acompañar a las mujeres en situación de vulnerabilidad y violencia de género. Es política pública del Municipio de Moreno»



La denuncia quedó radicada ante la Fiscalía a cargo de la Dra. Carina Saucedo, y es por falso testimonio contra la actual concejal. El Dr. Sicilia pidió que sea excluida de la investigación R.E.V., la exesposa del hombre privado de su libertad, por tratarse de “una persona vulnerable” por más que haya tomado una actitud premeditada al afirmar falsedades ante la justicia.



FUENTES: PRIMER PLANO ONLINE, CLARIN