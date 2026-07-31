Villarruel respondió: «Santilli es un parásito de la casta política»



La vicepresidenta Victoria Villarruel respondió con dureza al jefe de Gabinete, Diego Santilli, luego de que el funcionario le pidiera que renuncie si no comparte el rumbo del Gobierno nacional.



A través de la red X, Villarruel acusó a Santilli de representar a la «casta política» que, según sostuvo, fue derrotada en las elecciones de 2023.



«Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en el 2023 y le ganamos, pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria«, escribió la vicepresidenta.



En el mismo mensaje defendió el origen de la fórmula presidencial que integra junto a Javier Milei y recordó que surgió como una alianza para enfrentar al sistema político tradicional.



«Ésta fue una fórmula mixta que surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía de estos parásitos», incluyendo en esa crítica al actual Jefe de Gabinete.



Finalmente, Villarruel le respondió directamente al jefe de Gabinete, quien había cuestionado su permanencia en el cargo y sugerido que dé «un paso al costado» si mantiene sus diferencias con el Presidente.



«Sea democrático y respete el voto popular«, concluyó.



La respuesta profundiza la tensión dentro del oficialismo y llega luego de que Santilli saliera en defensa de Javier Milei tras los cuestionamientos públicos que la vicepresidenta formuló al Presidente, a raíz de las acusaciones lanzadas por la diputada oficialista Lilia Lemoine, que luego fueron replicadas por el mandatario nacional.