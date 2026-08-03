«La ciudad está detonada y solo Kubar puede cambiar este abandono kirchnerista»



La dirigente de Compromiso por General Rodríguez, exconcejal y actual funcionaria técnica del Ministerio del Interior, sostuvo que la construcción política debe seguir teniendo como eje el trabajo territorial y el contacto permanente con los vecinos.



En una entrevista con Desalambrar, defendió la figura de Diego Santilli como principal referente opositor en la provincia de Buenos Aires, cuestionó con dureza la gestión de Mauro García y Axel Kicillof y aseguró que la inseguridad, el narcotráfico y la falta de oportunidades para los jóvenes son hoy los principales problemas de General Rodríguez.



Ruiz explicó que, después de casi dos décadas de militancia junto a Darío Kubar, la cercanía con los barrios sigue siendo el motor de su actividad política.



«No hay fórmulas para hacer política. Hay que estar todos los días escuchando qué necesita la gente. Eso es lo que nos sostiene desde hace tantos años», afirmó.



Según describió, el trabajo territorial nunca se interrumpió, aun después de que Kubar dejara la Intendencia hace ocho años.



«El vecino sigue reconociendo a Darío como el único dirigente capaz de ganarle a Mauro García. Eso ocurre porque nunca dejamos de recorrer los barrios, acompañar a las familias y gestionar soluciones», señaló.



Santilli, el dirigente que «conoce la provincia»



Ruiz dedicó un tramo importante de la entrevista a explicar el vínculo político que mantienen con Diego Santilli.



Sostuvo que, a diferencia de otros dirigentes nacionales, el actual jefe de Gabinete «construyó una relación humana y política» con los equipos locales.



«Ha venido decenas de veces a General Rodríguez. Conoce nuestros equipos, conoce los problemas de vecinos concretos, nos ayudó con derivaciones médicas y con situaciones sociales. No es un dirigente que aparece solamente cuando hay elecciones», expresó.



Para la dirigente, esa experiencia territorial convierte a Santilli en el mejor candidato para disputar la gobernación bonaerense.



«Conoce la provincia como pocos. Recorrió cada distrito, sabe cuáles son las problemáticas de cada lugar y busca trabajar con dirigentes que realmente tienen representación territorial. Esa es su principal fortaleza».



Inseguridad, droga y abandono



Ruiz sostuvo que General Rodríguez atraviesa una situación crítica en materia de seguridad y responsabilizó tanto al gobierno municipal como a la administración provincial.



Aseguró que los vecinos identifican claramente los puntos donde funciona el narcomenudeo y cuestionó la escasa presencia policial.



«Las madres saben perfectamente dónde venden droga porque son sus propios hijos quienes terminan consumiendo. Después esos chicos no estudian, no trabajan y muchas veces salen a delinquir para sostener la adicción».



También cuestionó la utilización electoral de las políticas de seguridad.



«Cada vez que hay elecciones aparecen anuncios, puestos de seguridad y operativos. Después desaparecen los patrulleros y los destacamentos vuelven a quedar vacíos».



Jóvenes sin oportunidades



Consultada sobre la situación laboral de los jóvenes, Ruiz afirmó que el problema excede al actual gobierno nacional y constituye una deuda histórica de la dirigencia política.



«Ningún gobierno resolvió seriamente el problema del trabajo. Tengo compañeras de toda la vida que jamás tuvieron empleo registrado ni pudieron acceder a derechos laborales básicos».



En ese marco, defendió la necesidad de fortalecer la educación técnica y la capacitación en oficios.



«Necesitamos formar personas para que las industrias puedan incorporar trabajadores capacitados. Esa sigue siendo una deuda enorme».



Respecto del gobierno de Javier Milei, dijo esperar que las reformas económicas permitan recuperar la actividad privada.



«Confío en que la industria pueda crecer si se reducen las cargas que hoy asfixian a quienes producen».



Darío Kubar, la apuesta para 2027



Ruiz confirmó que Compromiso por General Rodríguez ya trabaja con la mirada puesta en las elecciones de 2027 y descartó cualquier otra candidatura dentro del espacio.



«No veo hoy otra figura con la capacidad electoral y el conocimiento territorial que tiene Darío Kubar. La ciudad necesita un cambio y creemos que él es quien puede encabezarlo».



Finalmente, cuestionó el crecimiento de la estructura política municipal y aseguró que el gobierno local priorizó la construcción de poder antes que la gestión.



«General Rodríguez está abandonado. La ciudad está más sucia, los espacios públicos deteriorados, los jóvenes no tienen lugares seguros para encontrarse y la droga avanzó en los barrios. Hay que volver a gobernar pensando en los vecinos y no en sostener acuerdos políticos«.



Entrevista completa en Desalambrar Tv:



