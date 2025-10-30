Llega una nueva edición de la Noche de los Museos

GACETILLA OFICIAL –

El 7 y 8 de noviembre, de 18 a 23 horas, vecinas y vecinos podrán disfrutar, de forma libre y gratuita, del arte y la cultura local.



El Municipio de Moreno realizará, el viernes 7 y sábado 8 de noviembre, la tercera edición de “La Noche de los Museos”, una propuesta que invita a la comunidad a recorrer, conocer y disfrutar del patrimonio artístico y cultural del distrito en horario extendido, de 18 a 23 horas.



Durante ambas jornadas habrá visitas guiadas, muestras y actividades en distintos espacios: el Museo del Círculo Criollo “El Rodeo” ubicado en Puente Márquez 1251, Paso del Rey; el Museo Municipal Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, en Justo Daract al 100, Paso del Rey; el Museo del Bandoneón “Mariani”, en Mariani 140, La Reja; el Almacén-Museo “La Blanqueada”, ubicado en Ituzaingó 1428, Moreno Sur; el Museo de Bellas Artes “Manuel Belgrano”, Dr. Vera 249, Moreno Centro; el Museo y Archivo Histórico Municipal “Amancio Alcorta”, Coleta Palacios 1992, Moreno Centro; el Museo “Florencio Molina Campos”, Molina Campos 364, Moreno Centro; y la Casa Museo Rancho “Los Estribos”, en San Carlos y El Maestro, La Reja.



Las y los visitantes podrán realizar los recorridos por su cuenta o sumarse al circuito del Bus Turístico, que saldrá desde la Plaza Mariano Moreno a las 18 horas y regresará alrededor de las 22:30. Para participar del recorrido del Bus, es necesario inscribirse previamente a través de los formularios disponibles en el perfil de Instagram de @turismo.moreno

Formulario de inscripción, para el viernes 7: https://docs.google.com/forms/d/1OI8d4w6BU9zeiGm6qxZ3qy5KyVDBl9dQz7bLQC9PWGQ/viewform?edit_requested=true

Formulario de inscripción, para el sábado 8: https://docs.google.com/forms/d/1hbQNwkpNE0LOuvus0rJPc-y1ZOIUqnhz2NHtiy4XV1A/viewform?edit_requested=true



Con esta iniciativa, el Gobierno municipal fortalece el acceso a la cultura, promueve espacios de encuentro e identidad local para que toda la comunidad disfrute de dos noches llenas de historia, arte y tradición.