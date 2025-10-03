Moreno acompañará la 51° Peregrinación Juvenil a la Basílica de Luján

GACETILLA OFICIAL –

El Municipio de Moreno se prepara para acompañar a las y los peregrinos que participarán este año de la 51° Peregrinación Juvenil a Luján, una de las manifestaciones de fe más convocantes de la Argentina, que se llevará a cabo del 4 al 5 de octubre, bajo el lema: “Madre, danos amor para caminar con esperanza”.



Como cada año, se dispondrán postas de hidratación y prevención en puntos estratégicos del recorrido, producto del trabajo conjunto entre las autoridades religiosas y distintas áreas del Estado municipal. Participarán en esta tarea las áreas de Tránsito y Transporte, Seguridad, Justicia, Salud, Defensa Civil, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Comercio e Inspección, Educación, Cultura y Deportes, IMDEL, Mujeres, Género y Diversidades y Juventudes, con el objetivo común de garantizar el bienestar de quienes realicen la caminata rumbo a la Basílica de Luján.

El recorrido, que abarcará las localidades de Paso del Rey, Moreno centro, La Reja y Francisco Álvarez, contará en total con 21 postas de acompañamiento; entre ellas 15 de salud y 6 de apoyo donde equipos de Defensa Civil, personal de salud y voluntarios brindarán agua, frutas, cereales y recomendaciones para evitar golpes de calor o deshidratación.

Además, formará parte de la jornada la Cruz Roja Argentina, para asegurar una cobertura integral durante todo el trayecto. También habrá móviles de asistencia y personal capacitado en primeros auxilios, de atención primaria ante síntomas de agotamiento o malestar físico y de actuación inmediata en caso de emergencias.



Se recomienda la hidratación durante todo el camino, usar gorra para protegerse del sol, medias de algodón, calzados usados, abrigo y campera impermeable y aplicarse protector solar y repelente.

De esta manera, el Gobierno local reafirma su compromiso de acompañar a las y los peregrinos en un evento multitudinario de fe, comunión y paz destacando la importancia de la prevención y el cuidado colectivo.