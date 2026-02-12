Moreno celebra los Carnavales 2026 con tres jornadas de fiesta popular

TEXTO GACETILLA OFICIAL –

Serán el sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero, desde las 18 horas, con la participación de murgas y comparsas locales y latinoamericanas



El Municipio de Moreno llevará adelante una nueva edición de los Carnavales 2026, una propuesta abierta a toda la comunidad que convoca a compartir tres jornadas al ritmo de bombos, coreografías y trajes festivos. La celebración invita a vecinas y vecinos a participar con disfraces, antifaces, máscaras, espuma, bombuchas y papel picado, como parte de una de las fiestas populares más esperadas del año.



El sábado 14 se presentarán las murgas Escuela de Carnaval, Los Rebeldes de Casasco, Casita de José y Piel Naranja, Ensamble de Catonas, Rumba Callejera, La Redonda de Cortejarena, Mocoses del Encontronazo, Matadores de Rodríguez, Gastasuelas y Los Dandis de Moreno.



El domingo 15 será el turno de las murgas Mal Bicho, San Martín de Porres, Rumberos de La Perla, Caprichosos de Los Molinos y Delirando Fantasía. También participarán las comparsas latinoamericanas Mi Querido Perú, Bloque Barrio La Paz, Orgullosos Bungalleros, La Nueva Imagen con Altura, Los Sobrinos del Tío, Los Golosos, Morenadas Los Únicos, Juventud de Moreno, Sambos Caporales (30 años), Buena Mandinga, Banda de Bronce, Poderosa Andina y Corazón Trujillano.



El lunes 16 se presentarán las comparsas latinoamericanas Carnaval Norteño, Carnaval Criollo, Carnaval Litoraleño y Candombe Moreno. Además, actuarán las murgas Raspando la Olla, La Que Te Importa, Intocables del Oeste, Zarabanda Arrabalera y Afortunados de Mariló.



Con esta iniciativa, el Gobierno local reafirma su compromiso con la cultura popular, la identidad y el encuentro comunitario, a través de acciones que fortalecen la participación y el disfrute colectivo.