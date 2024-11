Moreno entre los 10 mejores en los Juegos Bonaerenses 2024

GACETILLA OFICIAL –



La delegación integrada por más de 500 personas se ubicó en el noveno lugar entre 135 municipios.



El Municipio estuvo presente en la 33° edición de los Juegos Bonaerenses 2024, que culminó con un emotivo acto en la Playa de Las Toscas, Mar del Plata. La delegación estuvo integrada por más de 500 personas entre competidoras, competidores, profesoras, profesores, familias y autoridades municipales. Más de 400 deportistas lograron 37 medallas (12 de Oro, 14 de Plata y 11 de Bronce) en las distintas disciplinas deportivas y culturales.



Medallas de Oro: Natación PCD 17+ femenino; Atletismo PCD pista Sub 15 y 16+ femenino; Natación Sub 16 y Sub 18 femenino; Atletismo Campo Sub 14 femenino; Atletismo PCD campo Sub 15 y 16+ masculino; Atletismo PCD posta; Para bádminton Sub 20 femenino y Damas.



Medallas de Plata: Boccia Sub 18 mixto; Atletismo 16+ masculino; Bonaerenses en carrera 18+ femenino; Atletismo PCD campo Sub 15 y 16+ femenino; Natación PCD Sub 16 masculino; Tenis Sub 18 femenino; Beach Vóley Sub 14 femenino; Tenis de mesa femenino; Atletismo PCD campo 16+ masculino; Atletismo PCD pista 16+ femenino; Básquet Sub 17 femenino.



Medallas de Bronce: Cocineros Bonaerenses Sub 18 plato principal y postre; Tenis de mesa trasplantados 60+ masculino; Fútbol PCD 17+ femenino; Atletismo PCD campo Sub 15 masculino; Patín Sub 13 femenino; Patín Sub 16 masculino y femenino; Atletismo PCD posta femenino; Básquet 3×3 Sub 18 femenino; Mus y atletismo PCD pista Sub 15 femenino.



Las y los participantes disfrutaron de la playa, compartieron un espacio y tiempo de calidad entre pares y con deportistas de otros lugares. A su vez, desde el Municipio se garantizó el alojamiento, la comida y el trasporte, en un trabajo conjunto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.



Los Juegos Bonaerenses 2024 no solo fueron una plataforma para el deporte, sino que también promovieron la cultura y la inclusión. Este año, las y los atletas disfrutaron de 119 escenarios distribuidos en Mar del Plata, convirtiendo a la ciudad en el epicentro del deporte bonaerense.



De esta manera, talentos morenenses representaron al distrito una vez más en el evento deportivo y cultural más importante de la provincia de Buenos Aires y desde la gestión municipal se acompañó y reconoció el desempeño y esfuerzo de cada participante.