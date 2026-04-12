Moreno Sur, más vivo y fuerte que nunca



Hay crisis porque la realidad es indudable. Llegar a fin de mes se asemeja a una quimera, un común denominador recorre el barrio 12 de octubre de Moreno Sur. No hay descubrimientos, pero Angélica opta por navegar hacia aguas conocidas por la memoria histórica. Casa por casa lleva la iniciativa de convertir el mejorado de Martínez Melo en la gran feria del barrio, pero antes se levantaron los micro basurales que rodeaban las esquinas de la gran cabecera que tiene en el Sur Transportes La Perlita. Con alumbrado público y cámaras de seguridad, el avance hacia la organización del emprendimiento barrial y comunitario se consolidó con el aporte del Estado, el trabajo del concejal «Beto» Fraiz.



La Feria Fe y Esperanza dialoga con el pasado de trueques y conecta con el presente de subsistencia. Pero resulta un encuentro humano de las y los maravillosos comunes que hacen patria, recuperan espacio y ponen de pie al barrio porque, como lo dicen vendedoras y vendedores, el Sur está mas vivo que nunca.



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