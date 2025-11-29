Mujeres y territorio: la bandera de Moreno flameó en el Mundial de Taekwondo

Fue la primera vez que Paola Quisamas viajó al exterior. Lo hizo con sus tres hijas, todas integradas al equipo argentino al Centro de Taekwon-do Buenos Aires, dirigida por el IX Dan Guillermo Stupenengo. Aquel sueño de representar al país quedó materializado. Fue expuesto en forma pública, forjado en actividades, rifas y el apoyo central de la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Moreno que contribuyó en el viaje a Puerto Rico.



Ahí estuvo la gran familia morenense. Los días 14, 15 y 16 de noviembre se llevó a cabo en la Ciudad de San Juan de Puerto Rico. en el Coliseo Roberto Clemente Walker, la Tercera edición de la Copa del Mundo de Taekwon-do Chan Hun ITF. Asistieron al mismo competidores de 26 países de todo el mundo, Canadá, EE.UU, México, China, Malasia, Australia, países del Caribe, Sudamérica, Sudáfrica, Europa.



La Escuela, Centro de Taekwon-do Buenos Aires, dirigida por el IX Dan Guillermo Stupenengo, con sede central en San Miguel y y filiales en otros municipios de la Provincia de Buenos Aires y del interior del país, aportó 19 competidores (cuyas edades oscilaban entre los 8 y hasta los 53 años y de cinturón Verde hasta cinturón negro VII Dan) quienes participaron de modalidades de competencia como Combate individual, forma individual, formas por equipo, combate prestablecido, combate por equipo; rotura de poder y habilidad.



El Centro de Taekwon-do Buenos Aires tuvo el alto honor de obtener un total de 44 preseas para la Argentina, 12 de oro, 15 de plata y 17 de bronce.











Con sus medallas en el pecho, orgullosas de haber representado al país y a su patria chica, Paola, Kiara, Luana y Morena, hablaron con Desalambrar del sueño cumplido, una realidad que ya pueden transmitir: