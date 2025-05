Política y ecología, encuentro Máximo en Moreno

Primer Congreso sobre Ecología y Justicia Social en el Distrito Ecológico Roggero (DER, impulsado por el Gobierno local junto al acompañamiento del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, el Congreso se desarrollará bajo el lema “Cuidar la Casa Común”, y propone una jornada abierta para reflexionar sobre el cuidado del ambiente y construir propuestas hacia una transición ecológica justa y soberana.



Tamaño escenario fue un bien propicio para que los cables (lenguaje analógico) salgan con potencia antes de la presentación de Kicillof y su lanzamiento. Una vez más Moreno y el Parque Los Robles, el escenario que elige el «kircherismo» en pos de sostener principios y valores.



El líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, expresó: «Una de las posibles llaves para generar mayor participación de la sociedad es este tipo de encuentros. Si bien hoy la cuestión ambiental es el centro de la propuesta, no puede quedar compartimentada. Si nos dividen, nos compartimentan, nos individualizan, es muy difícil construir una fuerza para romper el paso firme que tiene este gobierno para romperlo todo«.



Máximo habló de la Provincia de Buenos Aires: “Más allá de la coyuntura electoral, me interesa que la provincia de Buenos Aires pueda aportar la suficiente cantidad de diputados y diputadas para que Milei no siga avanzando sobre derechos de las personas. Derechos laborales, económicos, humanos, ambientales. Y la segunda es que seamos capaces de discutir cómo seguir adelante en este contexto de cinismo y desinterés. Tenemos que poder repensar y generar propuestas que no queden en la declamación”.



También reflexionó sobre el vínculo entre discurso y acción dentro de la dirigencia política: “A veces las palabras de los dirigentes están llenas de valentía, pero a la hora de la gestión política empieza el posibilismo y la gente siente una diferencia entre la acción política y la palabra. Unir la acción política con la palabra. Poder concretar un puñado de ideas, ese es el comienzo de la transformación”.



FUENTE: INFOBAE