Quiénes no son pobres ni indigentes

Celebra el gobierno que la inflación perforó el 4 por ciento en septiembre y acumula más de 100 por ciento en nueve meses. Observemos lo ocurre con un país donde más de la mitad de la población es pobre, incluso teniendo un empleo formal.



El precio de la Canasta Básica Total (CBT) aumentó durante septiembre 2,6% por lo que un grupo familiar integrado por una pareja con dos hijos, necesitó de $ 964.619 para comprar la comida indispensable, indumentaria y transporte, es decir, no caer en la pobreza.



Si eliminamos lo que no sobra, por el interés de reconocer el umbral de la indigencia, una familia tipo (dos adultos con dos niños /as a cargo) el INDEC subraya que el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que solo reúne la comida mínima para la subsistencia, aumentó 1,7 % el mes pasado, por lo cual el mismo grupo familiar necesitó contar con ingresos por $ 428.719 para no caer debajo de la línea de la indigencia.



El Índice de Pobreza alcanzó al término del primer semestre del año al 52,9%, informó el INDEC. De esta manera, se ubicó por encima del 41,7% de finales del año pasado y del 40,1% del período enero-junio del 2023.



Por su parte, el Índice de Indigencia, entendido este como los pobres cuyos ingresos no son suficientes ni siquiera para comprar la cantidad mínima de comida que permita la subsistencia, se ubicó en 18,1%. A finales del año pasado había trepado al 11,9%, y entre enero y junio del 2023 se ubicaba en 9,3%.