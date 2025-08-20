Se entregan Kits de semillas agroecológicas para huertas

GACETILLA OFICIAL –
El Municipio a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL), realiza, cómo todos los años, una nueva entrega de semillas agroecológicas de la temporada primavera – verano para fomentar la soberanía y seguridad alimentaria.
Esta iniciativa se desarrolla hasta el viernes 29 de agosto inclusive, de 9 a 15 horas, en Bouchard 34, entre Av. Mitre y Alcorta. Con el objetivo de incentivar, enseñar y acompañar a la comunidad en el proceso de creación y mantenimiento de huertas domiciliarias.
Las personas que quieran participar de esta entrega deberán presentar su DNI.
Para acceder a más información ingresar a la cuenta de Facebook e Instagram: @imdel_moreno
MÁS HISTORIAS
«Mariel no es invencible, Roma era un imperio y cayó»
«Trabajadores /as comunitarios, estatales de segunda, la motosierra en los barrios»
«El 40 por ciento de la población de Moreno accede al agua potable y Milei quiere privatizar AySA con el modelo menemista»