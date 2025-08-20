Desalambrar

Se entregan Kits de semillas agroecológicas para huertas

miércoles, 20 de agosto de 2025 1 min de lectura

GACETILLA OFICIAL –


El Municipio a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL), realiza, cómo todos los años, una nueva entrega de semillas agroecológicas de la temporada primavera – verano para fomentar la soberanía y seguridad alimentaria.


Esta iniciativa se desarrolla hasta el viernes 29 de agosto inclusive, de 9 a 15 horas, en Bouchard 34, entre Av. Mitre y Alcorta. Con el objetivo de incentivar, enseñar y acompañar a la comunidad en el proceso de creación y mantenimiento de huertas domiciliarias.


Las personas que quieran participar de esta entrega deberán presentar su DNI.


Para acceder a más información ingresar a la cuenta de Facebook e Instagram: @imdel_moreno

