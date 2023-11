¿Se viene el paro total de colectivos porque las empresas están agotando sus recursos?

El presidente de la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), José Troilo, afirmó hoy que «las empresas están agotando sus recursos», al explicar las causas de la reducción de servicios en el autotransporte de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), medida que comenzó a regir desde la pasada medianoche y que afecta a las líneas comunales y provinciales.

«No es un paro o un lockout, sino que estamos anunciando la dificultad que están teniendo las empresas, a las que, lamentablemente, se les están agotando los recursos», manifestó esta mañana Troilo en declaraciones a Radio Con Vos.

Sobre el inconveniente, puntualizó que «en este momento están con los pagos insuficiente o regulares«, tras lo cual ahondó: «Afecta a todo el Gran Buenos Aires, porque lamentablemente la Provincia (el Gobierno bonaerense) no pudo cumplir con el último pago, ya hay una demora de 15 días«.

Remarcó además que «el problema serio hasta el momento lo están sufriendo las líneas provinciales y comunales del AMBA, es decir, las que no ingresan a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que circulan dentro de uno o varios partidos de la provincia, las que conocemos con el número de 200 hasta 700«.

De hecho, el presidente de la CEAP reflejó que «hay dos líneas -388 y 406- que no están pudiendo circular porque no pudieron comprar combustible o no pudieron dar un adelanto a su personal«.

No obstante, aseguró que se está «tratando de llegar al último momento» con el resto de las empresas, al tiempo que se mostró confiado en que el inconveniente «se destrabará» y «la Provincia podrá realizar el pago y las empresas podrán seguir circulando».

«Mientras tanto los problemas los seguiremos discutiendo pero trabajando, porque nosotros no queremos parar», subrayó Troilo.

La medida comenzó a regir desde las 0 de hoy y abarca a las líneas 388 y 406, que directamente no funcionan, en tanto que las líneas comunales y provinciales del Conurbano que circulan en el AMBA, del número 200 en adelante, lo hacen con horarios y frecuencias reducidas en reclamo de las deudas acumuladas por subsidios y el congelamiento de tarifas, informaron las Cámaras de Empresarios del Transporte en un comunicado.

FUENTE TÉLAM