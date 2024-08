Silvina Carreira, abogada de Alberto Fernández: «La denuncia de Yañez no es cierta”

Silvina Carreira, la abogada de Alberto Fernández, aseguró que la audiencia en la cual Fabiola Yañez amplía su denuncia contra el ex mandatario “no es válida”, a la vez que consideró que “está bien no revictimizar a la víctima”.

Ante la negativa a su presencia en la audiencia, la abogada aseguró que “La audiencia no es válida” y explicó su postura: “Está bien no revictimizar a la víctima. Voy a hacer todos los actos que correspondan”, pero objetó: «si (Fabiola) puede prestar una declaración televisiva de muchas horas, exponerlo públicamente y ante toda la sociedad no la revictimiza tanto la situación, entonces ¿por qué no permite las preguntas de esta defensa para que pueda ejercer mi cliente su derecho constitucional que le corresponde?”.

a abogada dijo, además: “Cuando se lo solicite, Alberto va a venir a declarar. Hoy no se me permitió dejar mi pliego de preguntas. Una persona tiene derecho a denuncia y la otra a defenderse”.

Silvina Carreira fue designada el viernes pasado para asesorar y defender al ex mandatario, y según el entorno de Fernández “trabaja en una fuerte estrategia contra Fabiola Yañez” con el objetivo de que la ex primera dama demuestre que aquello que denuncia puede sostenerlo con pruebas y fechas “coincidentes”.

La letrada, quien no conocía al ex presidente previo a esta denuncia, se especializa en ‘Familia’, tiene bajo perfil y no se le conocen ningún antecedente negativo dentro del Colegio de Abogados, sino al contrario: fue vicepresidenta en la sede de esa institución en la localidad de Avellaneda.

Por el momento, tanto Alberto Fernández como su abogada defensora sostienen que «nunca ejerció violencia física contra ninguna mujer«, que la denuncia de Yañez no es cierta y que «está siendo acusado de algo que no ha hecho».

FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS