«Tenemos el sueño de representar a Moreno en el torneo mundial de Taekwondo»

Paola Quisamas trasmite a generaciones propias, gestadas en su vientre, la humildad y el amor por sostener un modo vivir. Con certeza podemos asegurar que son «mujeres que luchan por lo que aman».



Las cuatro quieren volar a Puerto Rico para representar a Moreno y a la Argentina en el cita mundial de Taekwondo. Por ser una disciplina amateur carecen de financiamiento estatal. Apuestan a emprendimientos, actividades, redoblar esfuerzos y llegar a la meta económica. Les falta la mitad de los recursos, unos 5 millones de pesos (Alias: Tienda.Mkl a nombre de Paola Quisamas).



Paola, con la humildad que la caracteriza, comenta que buscó una entrevista con autoridades del gobierno de Mariel. Logró una reunión, el año pasado, con el área de Deportes aunque no obtuvo contestación.



Ella insiste en poder hablar con la Intendenta, intentar explicar lo que «hace por pibes y pibas del barrio«, la enseñanza paciente y la disciplina que construye redes.



Paola es campeona del mundo y nunca viajó al exterior. Sueña junto a sus hijas, Luana (22), Kiara (17) y Morena (13 años) representar al barrio Villanueva, a Moreno, al país.



