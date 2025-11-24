Terigi pidió licencia en la UNGS para asumir como ministra de Educación bonaerense

La rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), Flavia Terigi, solicitará licencia en su cargo para asumir como ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires, según confirmó ella misma en un mensaje enviado al Consejo Superior de la casa de estudios.

La pedagoga informó que presentará la moción en la sesión del próximo 26 de noviembre, luego de que el gobernador Axel Kicillof le propusiera ocupar la conducción de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), el sistema educativo más grande del país.

En la comunicación interna, Terigi explicó que acepta el ofrecimiento por considerarlo una “obligación” en un contexto de “renovado ataque al rol del Estado como garante de derechos”. La especialista en trayectorias escolares adelantó que su pedido de licencia responde al artículo 20 del Estatuto de la UNGS y pidió anticiparlo para evitar “sorpresas” en el inicio de la sesión. Académica reconocida y autora de numerosas investigaciones, Terigi actualmente transita su mandato como rectora, iniciado en 2022.

Con su llegada al gabinete provincial se confirmarían las versiones sobre la salida del actual director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, quien –según trascendidos– dejaría el cargo por motivos personales.

En el entorno educativo ya se evaluaba el nombre de Terigi como posible sucesora. En los últimos meses, la pedagoga participó de actividades organizadas por Suteba y mantuvo vínculos cercanos con el Movimiento Derecho al Futuro, espacio afín al gobernador.

Considerada una referente en políticas educativas, Terigi es licenciada en Ciencias de la Educación, magíster en Ciencias Sociales y doctora en Psicología. Fue subsecretaria de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, decana del Instituto del Desarrollo Humano de la UNGS, investigadora docente y coordinadora pedagógica de la escuela secundaria de la universidad. Su eventual desembarco en el gabinete de Kicillof se interpreta como un gesto para fortalecer el área educativa con una figura de alto perfil académico y experiencia en gestión.

