Tierra del Fuego: protestas gremiales y reclamos judiciales por la intervención al puerto

En estos días Tierra del Fuego volvió a calentarse por el tema de la soberanía y las disputas Provincia-Nación. La intervención del puerto por un año, de manos de Milei, generó un conflicto político. Además se dio en el marco de la visita de una comitiva de EE UU que viene a relevar futuros negocios para Trump y sus amigos.



La intervención del Puerto genera preocupación. Por un lado, es un puerto estratégico, el más cercano a la Antártida y además de proyección bioceánica. Por eso despierta el interés de Estados Unidos, pero también de China.



Laura Richardson, jefa del Comando Sur, ya adelantó su interés en los bienes comunes naturales de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (IAFAS) y del puerto como salida de esos “recursos”.

Pero además preocupa que la suspensión de parte de sus actividades genere más efectos sobre las fuentes y puestos de trabajo, en una provincia que viene golpeada.



Por eso se vienen pronunciando distintos sectores sociales y sindicales. En los últimos días viene habiendo movilizaciones de trabajadores portuarios junto a delegados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y otros sindicatos. Denuncian que un número importante de trabajadores quedó excluido de la operatoria diaria del puerto, pese a su experiencia y capacidad. Recordemos que la intervención quedó en manos de un integrante de los Jerárquicos ferroviarios elegido por LLA.



La protesta rechaza la intervención y reclama: el puerto es de todos, el trabajo no se toca. Denuncian que se afecta el trabajo, la soberanía y la actividad productiva.



Mientras tanto, el Gobierno de Tierra del Fuego presentó una acción judicial contra la Administración Nacional de Puertos para frenar la intervención, alegando “violación de la autonomía provincial”. El gobernador Melella no ha recibido por ahora apoyo de otros mandatarios.



El hecho marca más tensión en una provincia que siente con todo dos flagelos: la recesión que amenaza miles de puestos en el polo electrónico y la soberanía amenazada por los intereses imperiales.







